ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na Çağırıldı

Türkiye, ABD Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak ABD Büyükelçiliği tarafından dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’yle ilgili tartışmalı bir Twitter mesajının beğenilmesi konusunda açıklama yapmasını istedi.

Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Devlet Bahçeli için “Türkiye halkları Bahçelisiz siyaset dönemine hazır olmalı” deniyordu. Bu Twitter mesajını paylaşan Ergun Babahan, FETÖ soruşturmasında firari durumda bulunuyor.

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından Cumartesi gecesi geç saatte yapılan açıklamadaysa “Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz” denildi. Ayrıca sosyal medya paylaşımına yapılan beğeni de bu açıklamanın ardından kaldırıldı.

Tartışma iki NATO müttefikinin ilişkilerinde iniş çıkışların hakim olduğu bir dönemde yaşanıyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusuna girme tehditlerinin arttığı son günlerde Anklara Washington’u burada birlikte oluşturulacak bir güvenli bölge için yapılan çabaları engellemekle suçluyor.