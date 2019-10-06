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ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na Çağırıldı

06.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

Türkiye, ABD Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak ABD Büyükelçiliği tarafından dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’yle ilgili tartışmalı bir Twitter mesajının beğenilmesi konusunda açıklama yapmasını istedi

ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na Çağırıldı

Türkiye, ABD Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak ABD Büyükelçiliği tarafından dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’yle ilgili tartışmalı bir Twitter mesajının beğenilmesi konusunda açıklama yapmasını istedi.

Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Devlet Bahçeli için “Türkiye halkları Bahçelisiz siyaset dönemine hazır olmalı” deniyordu. Bu Twitter mesajını paylaşan Ergun Babahan, FETÖ soruşturmasında firari durumda bulunuyor.

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından Cumartesi gecesi geç saatte yapılan açıklamadaysa “Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz” denildi. Ayrıca sosyal medya paylaşımına yapılan beğeni de bu açıklamanın ardından kaldırıldı.

Tartışma iki NATO müttefikinin ilişkilerinde iniş çıkışların hakim olduğu bir dönemde yaşanıyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusuna girme tehditlerinin arttığı son günlerde Anklara Washington’u burada birlikte oluşturulacak bir güvenli bölge için yapılan çabaları engellemekle suçluyor.

Bahçeli şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AKP’nin önde gelen müttefiklerinden. İki parti geçen yıl yapılan seçimlerde ittifak kurarak mecliste çoğunluğu elde etmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada ABD Maslahatgüzarı’ndan konuyla ilgili açık ve net bir izahat istendiği belirtildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz” denildi.

Açıklamada “ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD Büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz” denilen açıklamada “Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz” ifadeleri kullanıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Cumartesi gecesi Twitter’dan yaptığı açıklamada Bahçeli’nin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Yalçın “MHP Lideri Devlet Bahçeli sağlığına kavuşmuştur; önümüzdeki hafta partimizin başında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkileri son yıllarda bir dizi konu nedeniyle baskı altında. Bunlar arasında Türkiye’nin Rus füze savunma sistemi S-400 alımı, iki ülkenin Suriye politikalarındaki farklılık ve Türkiye’de bazı ABD konsoloslukları çalışanlarıyla ABD vatandaşlarının gözaltına alınması geliyor.

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