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ABD Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

06.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Gazeteci Ergun Babahan'ın, Cumartesi günü "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" şeklindeki paylaşımının ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından beğenilmesinin yankıları sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter üzerinden ABD Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımına tepki gösterdi. Çelik "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik konunun özürle geçiştirilemeyeceğini söyleyerek ABD makamlarınca araştırılmasını talep etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından ise yapılan "beğeni" sonrası özür açıklaması gelmişti.

Sabah Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği yapan Ergun Babahan, Akşam ve Star gazetelerinde de çeşitli görevlerde bulundu. Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen Babahan, Artı Gerçek'te yer alan 2017 tarihli bir yazısında, Kanada Montreal’de yaşadığını ve oraya gitmeye 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl önce karar verdiğini ifade ediyor.

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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