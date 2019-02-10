HABER

ABD maslahatgüzarı, Sudan’daki son durum hakkında Mehdi’den bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 22:21 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Maslahatgüzarı Stephen Kotsis, eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi’den Sudan’daki son durum hakkında bilgi aldı

ABD Maslahatgüzarı Stephen Kotsis, muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi’yi evinde ziyaret etti.

Eski Başbakan Mehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Kotsis’in kendisini evinde ziyaret ettiğini ve Sudan'daki genel durum hakkında bilgi aldığını belirtti.

Mehdi, “Ziyaret, cuma namazının akabinde benim de içerisinde olduğum Vadnubavi Mahallesi’ndeki Hicret Camisi’ne düzenlenen saldırıdan sonra iyi olduğumdan emin olmak için gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.

Milli Ümmet Partisinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin cuma günü protesto gösterilerinin düzenlendiği saatlerde Mehdi’nin de bulunduğu Umdurman kentindeki Hicret Camisi’ne biber gazı kapsülü attığı belirtilmişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürüyor.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
GÜNCELLEME - Gaziantep'te "torbacı" operasyonuGÜNCELLEME - Gaziantep'te "torbacı" operasyonu
11 maden şehidi dualarla anıldı11 maden şehidi dualarla anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Maslahatgüzarı Sadık el-Mehdi Sudan

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.