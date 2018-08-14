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ABD Maslahatgüzarından Brunson'la görüşmesi sonrasında açıklama

14.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

ABD Maslahatgüzarından Brunson'la görüşmesi sonrasında açıklama

ABD Maslahatgüzarından Brunson'la görüşmesi sonrasında açıklama

ABD Maslahatgüzarı rahip Brunson'la görüşmesi sonrasında kısa bir açıklama yaptı. Jeffrey Hovenier, açıklamada rahip Brunson ve ABD'nin diplomatik temsilciliklerinde görevli Türk vatandaşlarına ilişkin davaların adil biçimde, ertelenmeden görülmesi çağrılarını yineledi.

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