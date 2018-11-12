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ABD Meclisi'ne seçildi ama taşınacak parası yok

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

ABD'nin en genç kongre üyesi olarak Temsilciler Meclisi'ne seçilen 29 yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez, seçimi kazanmasına rağmen New York'a taşınamadı. New York'un 14’üncü bölgesinde, Bronx ve Queens’ten kendisi gibi işçi sınıfı göçmenlerin mahallelerini içeren bölgeden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Ocasio'nun taşınamamasının nedeni ise yeterli parasının olmaması.

Yaşanan bu olay ülkede tartışma konusu haline gelirken, Ocasio'nun dünyaca ünlü Vogue dergisine verdiği pozlar da yalancılıkla suçlanmasına neden oldu. Çünkü Ocasio, dergi için poz verdiğinde oldukça pahalı kıyafetlerle çekime dahil olmuştu.

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ABD’nin New York Eyaleti’nden Temsilciler Meclisi'ne seçilen en genç kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, ilk maaşını alana kadar Washington DC’ye taşınamayacağını açıkladı.
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Ocasio, basın mensuplarına verdiği demeçte, “Bir kongre üyesi olmadan önce maaşsız üç ay geçinemem. O zaman nasıl bir daire kiralarım? Bunlar küçük ama önemli gerçekler” dedi. Kongre üyesi olmasının kendisi için “çok sıra dışı” olduğunu söyleyen eden 29 yaşındaki Ocasio, 2 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’ndeki yerini alacak ve ABD tarihinin en genç kongre üyesi olacak.
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WASHINGTON DC EN PAHALI ŞEHİRLERDEN BİRİ

WASHINGTON DC EN PAHALI ŞEHİRLERDEN BİRİ
Wall Street Journal’e göre, bir kişinin Washington DC’ye taşınma maliyeti en iyi ihtimalle 4 bin 600 dolar. Ayrıca ilk kira ile güvenlik teminat da eklenince 3 bin 300 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor.
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VOGUE'DAKİ KIYAFETLERİ OLAY OLDU

VOGUE'DAKİ KIYAFETLERİ OLAY OLDU
Cumhuriyetçi medya kuruluşları ise bir kaç hafta önce bir moda dergisine pahalı kıyafetlerle pozlar veren Ocasio'yu yalancı olmakla itham etti. Ocasio ise bu giysilerin röportaj için verildiğini, bunun olağan bir uygulama olduğunu açıkladı.
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Porto Riko kökenli Ocasio, New York'un 14’üncü bölgesinde, Bronx ve Queens’ten kendisi gibi işçi sınıfı göçmenlerin mahallelerini içeren bölgeden Temsilciler Meclisi'ne seçilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
ABD New York Alexandria Ocasio-Cortez

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