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ABD medyası Cerrahpaşa'da: Burası Avrupa veya ABD gibi değil

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

Amerikan medya kuruluşu CNN International, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım ünitesine girerek doktorlar ve hemşirelerle görüştü. Haberde, "Burada Avrupa ve ABD'deki gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok" denildi.

ABD medyası Cerrahpaşa'da: Burası Avrupa veya ABD gibi değil

ABD merkezli medya kuruluşu CNN International ekibi, İstanbul'da koronavirüsle mücadelenin merkez noktalarından olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki durumu haberleştirdi.

Hastanedeki yoğun bakım ünitesine giren ABD'li gazeteciler burada doktorlar ve hemşirelerle görüştü.

CNN muhabiri pozitif vakalardaki artışa rağmen hastanedeki durumun sürpriz bir şekilde kötü olmadığını belirtirken, "Burada ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde olduğu gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.

Salgının durumuyla ilgili konuşan Dr. Yalım Dikmen ise "Elimizden geleni yapmalıyız. Elimizde bir bulmaca var ve doğru parçayı doğru yere koymak için uğraşıyoruz. En iyisini düşünmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerikan CNN televizyonunun yanı sıra geçen hafta da İngiltere merkezli BBC'nin Türkçe servisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne girmiş ve hastanedeki koronavirüsle mücadelenin bir gününü görüntülemişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer çekimler konusunda izin yetkisinin üniversite rektörlüğünde olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Cerrahpaşa ABD medya CNN International

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