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ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

14.11.2019 10:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında yer buluyor. New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım. - Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer alıyor.

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Crowley'nin yazısı, Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki gelişmelere atıflar yapıyor.

Gazetenin Beyaz Saray muhabiri olan Crowley, Türkiye'nin operasyonu ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını ancak Trump'ın, Erdoğan ile görüşmeleri sırasında, bu hususta hissedilir bir tavır ortaya koymadığını savundu.

Yazı, "Günün sonunda Erdoğan'ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor" ifadesiyle sonlandı.

Yine New York Times gazetesinin editoryal görüş bölümünde kaleme alınan yazıda ise hem Erdoğan'a hem de Trump'a eleştiriler vardı.

Trump'ın Erdoğan'ı ağırlamaması için; Amerika'nın Kürt müttefiklerini saldırmalarından, S-400 krizine ve Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılara kadar çok fazla sebep olduğu yazıda savunuldu.

Zirvenin "çok iyi ve verimli" geçtiği şeklindeki demeçleri kanıtlayacak bir emarenin bulunmadığını da savunan yazıda, görüşmeden, S-400 sorununun "çözümsüz" kaldığı sonucunun çıktığı yazıldı.

'HİÇBİR LİDER, ERDOĞAN KADAR İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ'

Washington Post'taki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada, en başta Gülen'in iadesini gündeme getirdiği ifade edildi.

Post'un haberinde, iki ülke arasında kriz yaratan S-400 konusuna ilişkin Trump'ın "Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor" ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin "Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir" dediği de haberdeki bu paragrafta yer aldı.

CNN Televizyonundaki haberde ise Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onun büyük bir hayranıyım" ifadesine atıf yapılarak "Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi" denildi.

CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak, imzalı yazıda, ABD Başkanı Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" oldu.

Kevin Liptak bu ifadesine gerekçe olarak, Türkiye'nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakılmasını, S-400 krizinde Trump'ın yaptırım karşıtı tavrını örnek gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD medya erdoğan Beyaz Saray Trump

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