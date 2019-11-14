ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Crowley'nin yazısı, Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki gelişmelere atıflar yapıyor.

Gazetenin Beyaz Saray muhabiri olan Crowley, Türkiye'nin operasyonu ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını ancak Trump'ın, Erdoğan ile görüşmeleri sırasında, bu hususta hissedilir bir tavır ortaya koymadığını savundu.

Yazı, "Günün sonunda Erdoğan'ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor" ifadesiyle sonlandı.

Yine New York Times gazetesinin editoryal görüş bölümünde kaleme alınan yazıda ise hem Erdoğan'a hem de Trump'a eleştiriler vardı.

Trump'ın Erdoğan'ı ağırlamaması için; Amerika'nın Kürt müttefiklerini saldırmalarından, S-400 krizine ve Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılara kadar çok fazla sebep olduğu yazıda savunuldu.

Zirvenin "çok iyi ve verimli" geçtiği şeklindeki demeçleri kanıtlayacak bir emarenin bulunmadığını da savunan yazıda, görüşmeden, S-400 sorununun "çözümsüz" kaldığı sonucunun çıktığı yazıldı.