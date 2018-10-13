ABD medyası rahip Brunson kararını böyle gördü

ABD medyası Brunson'un tahliye kararını son dakika olarak duyurdu ve manşetlerine taşıdı.

ABD medyası kararı böyle duyurdu!

1 / 16 Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ABD medyasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok kanal Türkiye'den canlı yayın gerçekleştirdi.

2 / 16 Türkiye ile ABD arasında krize yol açan rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ABD medyasında geniş yer aldı. Birçok ABD merkezli yayın kuruluşu Brunson'un tahliyesini Türkiye'den canlı yayın yaparak takip etti.

3 / 16 Washington'dan politik haberler veren The Hill gazetesi internet sitesinde “Amerikan rahip Brunson Türkiye'deki gözaltından serbest bırakıldı” dedi.

4 / 16 Fox News kanalı mahkemenin önünden canlı yayına geçerek “Türk Mahkemesi Amerikalı rahibi terör suçundan cezalandırdı, fakat serbest bıraktı” ifadelerini kullandı.

5 / 16 KARDEŞİ KONUŞTU Fox News'a canlı bağlanan rahip Brunson'un kardeşi Lauren Brunson da karardan mutlu olduğunu dile getirerek “Biliyorum ki çocuklarını tekrar göreceği için heyecanlı” dedi.

6 / 16 Amerikan CBS News kanalı da Brunson'un serbest bırakılmasını son dakika haberi olarak verdi.

7 / 16 "İSA'YI VE TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM" Brunson'un mahkemede söylediği “Ben masumumum. İsa'yı ve Türkiye'yi seviyorum” sözleri ile haberi duyuran kanal, Gzero Media'dan Alex Kliment ile serbest bırakılma hakkında röportaj yaptı. Kliement rahibin bırakılmasının Evangelist Hıristiyanlardan % 65 oy alan Trump ve Cumhuriyetçiler için önemli odluğunu söyledi.

8 / 16 The Washington Post gazetesi ise Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un sözlerine yer vererek durumu “Kötü bir durumda alınabilecek en iyi karar” sözleri ile duyurdu. Ayrıca Halavurt'a dayandırarak Brunson'un yakında ABD'ye döneceğini açıkladı.

9 / 16 CNN ise Brunson'un Türk Mahkemesi tarafından serbest bırakıldığını belirterek bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırarak Brunson'un ABD'ye dönmeden evvel Almanya'da ABD Ramstein Hava Kuvvetleri Üssünde sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti.

10 / 16 Ayrıca başka bir kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak da Brunson'un Türkiye'den bu gece ayrılacağını duyurdu.

11 / 16 'KUTLAMA İÇİN ERKEN' Soysal medya üzerinden açıklama yapan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de Brunson'un serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken eve dönünceye kadar kutlama için erken olduğunu söyledi.

12 / 16 "EVE DÖNMESİNİ BEKLİYORUM" Daha önce konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mektup yazmış olan Kuzey Carolina Senatörü de attığı mesajda Thom Tillis, Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'e, Senato ve ABD Dışişleri bakanlığına çabaları için teşekkür etti ve “Eve dönmesini bekliyorum” dedi.

13 / 16 "ŞİMDİ DERİN BİR NEFES ALABİLİRİZ" Yakın zamanda ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa ederek gündeme oturan Nikki Haley de sosyal medyada Brunson'un ailesi için yapılan duaların karşılığını bulduğunu belirterek “İki yıl adaletsizce tutuklu kaldıktan sonra şimdi derin bir nefes alabiliriz. Evine hoş geldin. Sen özlendin” ifadesini kullandı.

14 / 16 'BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ' Özellikle Orta Doğu'da bulunan ve Brunson Davasını yakından ve yerinde takip eden Rahip William Devlin'de bir açıklama yaparak “Rahip Brunson eve gidiyor. Mahkemeye, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyoruz” dedi.

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