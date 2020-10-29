ABD Medyası Seçim Gecesi Oyları Nasıl Sayıyor?

Amerikalılar 3 Kasım başkanlık seçimleri için sandığa giderken, medya kuruluşları da Beyaz Saray, Kongre, eyalet ve yerel yönetimde koltukları kimin kazanacağını belirleyecek olan oy sayımını kamuoyuna aktarmaya hazırlanıyor.

ABD’de haber kuruluşları oy sayımını gerçek zamanlı olarak gözlemliyor ve her yarışta kazananı ne zaman ilan edebileceklerini belirlemek üzere bir dizi bilgiden yararlanıyor. Sayılan oy toplamı, sandık çıkış anketleri ve her bölgede henüz sayılmayan oyların yaklaşık miktarı medya kuruluşlarının kullandığı veriler arasında yer alıyor.

Peki, bu süreç nasıl işliyor? Haber kuruluşları hata yapmamak için nelere dikkat ediyor?

ABD seçimlerinde kazananları kim açıklıyor?

Oy sayımını eyalet yetkilileri doğruluyor. Ancak her pusula sayılmadan önce, Amerikan medya kuruluşları kazananı tahmin etmek için çeşitli veri kaynaklarını ve araçlarını kullanıyor.

1848 yılından bu yana Amerika’da başkanlık seçimlerini takip edip haberleştiren haber kuruluşları, yarışın kazananını ilan etme konusunda, ham oy sayımı toplamlarını, istatistik teknikleri ve tahminlerini kullanarak tamamen kusursuz olmasa da mükemmel bir sicile sahip.