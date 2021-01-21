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ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

21.01.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Amerikan medyası, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından Amerikan medyası Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı.

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ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti. ABD medyasının iddiasında, dün Beyaz Saray’dan ayrılan Melania Trump’ın Florida’ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray’dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi. Melania Trump ve Donald Trump’ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı ifade edildi. CNN International’a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, “Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu” dedi. (DHA)

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