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  4. ABD medyası: Türkiye, Karadeniz’deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti

ABD medyası: Türkiye, Karadeniz’deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti

03.06.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li yayın organı Bloomberg’de yer alan bir haberde, “Türkiye, Karadeniz’deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti” ve “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak” ifadeleri yer aldı.

ABD medyası: Türkiye, Karadeniz’deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti

ABD’li yayın organı Bloomberg’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’in Kuzey Sakarya Sahası’nda yer alan arama kuyusu Amasra-1’de devam eden petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hakkında "Cuma günü Zonguldak’ta bir müjde açıklayacağız" sözleri üzerine dikkat çekici bir iddia geldi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDE

Bloomberg’de yer alan habere göre, Türkiye’nin Karadeniz’deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz tespit ettiği belirtilerek, Erdoğan’ın yarın açıklayacağı müjdenin bu olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Türk yetkililerin keşfedilen doğal gazı, devlet petrol şirketi TPAO’nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediği belirtildi. Amasra-1 kuyusunda tespit edildiği öne sürülen doğal gaza ilişkin Enerji Bakanlığının yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

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