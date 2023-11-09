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ABD medyası yazdı: 'Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak hastaneye kaldırıldı'

09.11.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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ABD merkezli yayın organı CNN, bir kaynağın söylediklerine dayanarak, "Woz" adıyla da bilinen ve 'teknoloji dehası' olarak gösterilen Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'ın hastaneye kaldırıldığını yazdı.

ABD medyası yazdı: 'Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak hastaneye kaldırıldı'

Haberdeki iddiaya göre, Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, çarşamba günü Meksika'nın başkenti Mexico City'de hastaneye kaldırıldı. Haberde, bunu Mexico City'de düzenlenen Dünya İş Forumu (WBF) etkinliğinin organizatörlerinden bir kaynağın CNN En Español'a bildirdiği belirtildi.

Aynı habere göre kaynak, 73 yaşındaki Wozniak'ın bayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığını iddia etti.

CNN, Apple'ın kurucu ortağının sağlık durumuyla ilgili daha fazla ayrıntı elde etmeye çalıştığını söyledi.

TEKNOLOJİ DEHASI "WOZ"

ilk Apple bilgisayarlarının arkasındaki teknoloji dehası olarak bilinen Steve Wozniak, ünlü Apple CEO'su Steve Jobs ile birlikte çalışarak şirketi kurmuş ve büyütmüştü.

Silikon Vadisi'nde "Woz" adıyla bilinen Wozniak, Apple I ve Apple II bilgisayarlarını tasarlamıştı. Wozniak bu sistemlerin arkasındaki teknik mühendisti. Jobs ise vizyoner ve pazarlama uzmanı olarak görev yaptı.

İkili, bugün dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ı 1976 yılında Jobs'un Kaliforniya'daki garajında birlikte kurmuştu.


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Apple Steve Wozniak
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