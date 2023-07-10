ABD medyası Zirve'ye saatler kala duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı dünya basınında!

9 Kasım 2022 yılında önerilen ve kabul edilen Vilnius Zirvesi 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünyanın gözü kulağı Vilnius Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç hakkında atacağı adımlara kitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşme sonrasında dünya basınında görüşmeye dair değerlendirmeler yapıldı. Erdoğan'ın Biden'a verdiği İsveç cevabı birçok yurt dışı haber ajansının manşetlerinde yerini aldı.

İsveç'in terörle arasına mesafe koyamaması ve sürekli gerçekleştirilen islamofobik provokatif eylemleri neticesinde NATO üyeliği konusunda Türkiye'den yeşil ışık alamadı.

İsveç cephesinden yapılan ikircikli açıklamalar ve terör konusunda atılamayan somut adımlar dolayısıyla Türkiye'nin Vilnius Zirvesi'ndeki İsveç tutumunun ne olacağı merak konusu.

ABD Başkanı da Rusya tehditi dolayımıyla İsveç'in NATO üyeliği konusunda tam gaz çalışmalarını sürdürüyor. Bu perspektifte Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Uluslararası medya kuruluşları tarafından 'acil' koduyla duyurulan görüşme sonrası birçok haber ajansı gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

"ERDOĞAN BIDEN'I UYARDI"

ABD merkezli ve politika konusunda uzmanlaşmış gazetecilik organizasyonu Politico, "Erdoğan, Biden'a İsveç'in NATO'ya henüz hazır olmadığını söyledi" başlığıyla hazırlamış olduğu haberde, Erdoğan'ın, Biden'ı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde uyardığı belirtildi.

"ABD ANLAŞMA ARAYIŞINDA"

Vilnius Zirvesi öncesi Bloomberg gazetesi okurlarına İsveç'in NATO üyeliği konusunda, "ABD, İsveç'in NATO Hedefi Konusunda Anlaşma Arayışında Biden ve Erdoğan Konuştu" manşetiyle duyurduğu haberinde, "Türkiye, İsveç'in üyelik başvurusunu onaylamayı erteledi." ifadelerine yer verdi.

İSVEÇ'İN SON ÇARESİ

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi gündemi, "NATO: İsveç Başbakanı, üyeliği imzalamak için son çare olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek." başlığıyla okurlarına duyurdu.

BIDEN'DAN İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNE DESTEK

Voice of Amerika isimli gazete ise "Biden İsveç'in üyeliğine desteğini açıkladı" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Öte yandan haberde, "Beyaz Saray Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsveç'in Batı ittifakının bir üyesi olma hedefini görüştükleri telefon görüşmesinde İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılmasını görmek istediğini ifade ettiğini söyledi." ifadelerine yer verildi.

YUNAN GAZETESİNDEN 'İSVEÇ PAZARLIĞI' MANŞETİ

Yunanistan merkezli Ethnos gazetesi, Erdoğan'ın ile NATO arasında geçen İsveç pazarlığı hakkında, "Erdoğan-ABD'nin F16 ve İsveç'in NATO'ya katılması için zorlu pazarlığı" başlığını attı.

Ethnos'un haberinde ifade ettiğine göre, "NATO lobileri, Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'in üyeliğine evet demeye ikna etmek için hararetle çalışıyor"

İSVEÇ'İN KABULÜ ARZUSU

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesini, "Biden, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde İsveç'in NATO hedefine desteğini dile getirdi" başlığıyla okurlarına sundu.

Haberde, "Beyaz Saray Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsveç'in Batı ittifakına üye olma hedefini ele aldıkları bir telefon görüşmesinde İsveç'in "mümkün olan en kısa sürede" NATO'ya katılmasını görmek istediğini ifade ettiğini söyledi." ifadelerine yer verildi.

"İSVEÇ BAŞBAKANI TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİ"

Fransız yayın kuruluşu France 24, "İsveç Başbakanı, zirve öncesi müzakerelerde NATO üyeliği için Türkiye'den destek istedi" başlığıyla paylaştığı haberinde, "İsveç başbakanı, İskandinav devletinin tıkanmış NATO üyelik hedefi üzerindeki diplomatik çıkmazı kapatmak için son bir girişim olarak Pazartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek." ifadelerine yer verdi.



