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ABD medyasından bomba iddia! Gülen iade mi ediliyor? Trump yönetimi talep etti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 20:23 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, FBI, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na FETÖ elebaşı Gülen’in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmalarını talep etti. Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Gülen’in Türkiye'ye iade edilememesi durumunda Güney Afrika’ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulundu.

ABD medyasından bomba iddia! Gülen iade mi ediliyor? Trump yönetimi talep etti

NBC Newst'te (NBC) yer alan habere göre, Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, FETÖ elebaşın Gülen'in ABD'den çıkarılması için yasal yollar aramaya başladığını yazdı.

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990'ların sonundan bu yana Pensilvanya'da ikamet ettiğini ve Yeşil Kart sahibi olduğunu belirtti.

Gülen'in iadesi konusunu masaya yatıran Türk ve ABD'li yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesini görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD "FETÖ elebaşı Gülen

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yok öle birşey hocamı Allah korur..
Keşke gelse mahkemeye çıksa bülbül gibi ötse kimlerle iş tutmuş kimlerle yemiş içmiş kimlerle çıkar çatışmalarına girmiş derdi neymiş tüm yandaşlarıyla beraber içerde ömrünü tüketse olmaz mı? Lakin bu lanet olası Bop projesi uğruna abd birilerini tekrar parlatıp formenleme amacıyla bunu yapıyorsa??..
al papazı ver papazı
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