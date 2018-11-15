ABD medyasından bomba iddia! Gülen iade mi ediliyor? Trump yönetimi talep etti

NBC Newst'te (NBC) yer alan habere göre, Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, FETÖ elebaşın Gülen'in ABD'den çıkarılması için yasal yollar aramaya başladığını yazdı.

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990'ların sonundan bu yana Pensilvanya'da ikamet ettiğini ve Yeşil Kart sahibi olduğunu belirtti.

Gülen'in iadesi konusunu masaya yatıran Türk ve ABD'li yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesini görüştü.

