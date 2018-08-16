ABD medyası sık sık "sahte haber" ve "halkın düşmanı" şeklinde gazetecileri hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı "basın özgürlüğü" kampanyası başlattı.
The Boston Globe gazetesi tarafından basın özgürlüğünü desteklemek ve Trump'ın medyayı hedef alan ''kirli savaşına'' karşı başlatılan kampanyaya ülke genelinde ve dışında yaklaşık 350 medya kuruluşu destek verdi.
Trump'ın sürekli ''sahte haber'' yapmakla suçladığı ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'in da destek verdiği kampanyaya İngiliz Guardian gazetesi ve Trump'ın seçimleri kazandığı eyaletlerdeki yerel medya kuruluşları da katıldı.
Kampanyaya katılan gazetelerin her biri yayımladıkları baş yazılarında Trump'ın medyayı hedef almasını eleştirdi ve basın özgürlünün önemine dikkati çekti.
BM ise daha önce Trump'ın sık sık medyayı hedef almasının gazetecilere yönelik şiddeti tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.
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