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ABD-Meksika sınırı kapatıldı! Trump geçişe izin vermiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 08:36 | Son Güncelleme

Meksika-ABD sınırından geçmeye çalışan Orta Amerikalı göçmenlere izin vermeyen güvenlik güçleri bölgedeki sınır kapısını çift yönlü olarak geçişlere kapattı. Kadın-çocuk ayırt etmeden uzaklaştırma girişiminde bulunan güvenlik güçleri göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını açıklayan Trump, gelenlerin ülkeye sadece yasal yolla girebileceğini söylemişti. Verilen karara uymayanlarınsa 'yakala-tutukla' politikası ile etkisiz hale getirileceğini açıklamıştı.

Sınırda biber gazıyla müdahale

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye yaklaşan göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı.
Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup, bugün sınıra yürüyerek ABD makamlarının iltica başvurularını işleme koymayı yavaşlatılmasını protesto etti.
Göstericilerden bazılarının polis bariyerini aşarak sınırı geçmeye yeltenmesi sonucu bölgede tansiyon yükseldi. Olayların ardından, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Tijuana ile Kaliforniya'nın San Diego kenti arasandaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'nı iki yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapattı.
Associated Press haber ajansı da ABD'li yetkililerinin göstericilere biber gazı ile müdahale ettiğini duyurdu.
Göstericiler arasında, kadın ve çocuklar da olduğu belirtiliyor. Ayrıca bölgeye takviye güvenlik personeli gönderildiği kaydedildi.

GÖÇMENLER PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEMİŞTİ

GÖÇMENLER PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEMİŞTİ
ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.
Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.
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ABD sınır

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