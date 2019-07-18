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ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker sevk ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

ABD ordusundan bin 100 personel ile Teksas Ulusal Muhafızları'ndan bin asker, güvenliğe destek sağlamak üzere sınıra konuşlandırılacak

WASHINGTON (AA) - ABD, Meksika sınırında güvenliği sağlamak üzere 2 bin 100 ilave asker görevlendirecek.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD-Meksika sınırında güvenliğe destek sağlamak için ABD ordusundan bin 100 personel ve Teksas Ulusal Muhafızları'ndan bin askerin sınıra konuşlandırılacağı bildirildi.

Açıklamada, federal ordu mensuplarının havadan izleme, lojistik ve idari destek gibi görevleri icra edeceği, Ulusal Muhafızlar'ın ise geçici yetişkin göçmen barınma merkezlerinin bulunduğu sınır kasabaları Donna ve Tronillo'da güvenlik konularında Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi personeline destek sağlayacağı belirtildi.

İlave asker sevk etme kararı yeni Savunma Bakan Vekili Richard V. Spencer tarafından onaylandı.

ABD, Meksika sınırında 2 bin 500 federal ordu mensubu ile 2 bin Ulusal Muhafız bulunduruyor.

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ABD abd ordusu Meksika sınır Teksas Ulusal Muhafızları

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