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'ABD Meksika Sınırına Asker Gönderecek'

25.10.2018 19:42 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın Twitter’dan yazdığı mesajda “orduyu sınıra yolluyorum” demesinin ardından yönetimden bir yetkili İç Güvenlik Bakanlığı’nın orduya ABD-Meksika sınırına aktif görev yapacak asker göndermesi talebini ilettiğini, ordununsa bu talebi değerlendirdiğini kaydetti

'ABD Meksika Sınırına Asker Gönderecek'

Başkan Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Amerika’nın güney sınırına yaklaşan göçmen konvoyunu durdurmak amacıyla güney sınırına asker yığacağı uyarısını tekrar etti. Trump’ın Twitter’dan yazdığı mesajda “orduyu sınıra yolluyorum” demesinin ardından yönetimden bir yetkili İç Güvenlik Bakanlığı’nın orduya ABD-Meksika sınırına aktif görev yapacak asker göndermesi talebini ilettiğini, ordununsa bu talebi değerlendirdiğini kaydetti.

Reuters haber ajansına kimliğini açıklamayan yetkili, ordunun sınıra lojistik ve alt yapı çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla 800-1000 kadar ek asker göndermeyi gözden geçirdiğini kaydetti.

AP haber ajansına konuşan başka bir yetkili de Savunma Bakanı Jim Mattis’in Perşembe günü 800 kadar askeri Sınır Devriye ekiplerine destek amaçlı Amerika’nın Meksika sınırına göndermek için gerekli emre imza atmasının beklendiğini kaydetti.

Yetkililer, gönderilecek askerlerin kolluk gücü olarak görev yapmayacağını belirtti.

1870’lere dayanan bir kanun Kongre’den özel izin çıkmaması halinde ordunun kolluk gücü görevinde bulunmasını yasaklıyor.

Yalnızca bazı özel maddeler doğal afetlerin ardından oluşabilecek toplumsal hareketlerde ve enkaz kaldırma çalışmalarında ordunun yer almasına izin veriyor.

Başkan Trump Orta Amerika’dan yola çıkan ve sayıları gittikçe artan göçmen konvoyunun ulusal bir “acil durum” olduğunu söylemişti.

Konvoy son olarak Guatemala’nın Meksika sınırı yakınındaki Mapastepec kentine yürüyerek vardı. Çarşamba gecesi kasaba yetkilileri tarafından yapılan açıklamada konvoydaki kişi sayısının 5 bin 300 olduğu belirtildi.

Bin kişilik yeni bir konvoy da Guatemala’dan yola çıktı. Göçmenler ülkelerindeki şiddet olayları, yoksulluk ve yolsuzluk nedeniyle Amerika’ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışıyor.

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