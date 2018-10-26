ABD Meksika sınırına asker gönderme hazırlığında

Ekonomik ve siyasi krizin pençesindeki Latin Amerika ülkelerinden yola çıkıp Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmayı hedefleyen binlerce kişilik göç kafilesine karşı Washington, sınıra asker sevk etmeyi planlıyor.

Uluslararası ajanslara konuşan ABD'li yetkililer Savunma Bakanlığı'nın 1000 kadar askeri ABD-Meksika sınırına destek amaçlı gönderme planı olduğunu açıkladı. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili bunun "lojistik ve alt yapı çalışmalarına yardımcı olmak" amacıyla yapıldını söyledi. ABD'deki yasalar gereği Kongre'den özel izin çıkmaması halinde ordunun kolluk gücü görevini yerine getirmesi yasak.

Trump: Durmak zorundalar

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Demokrat-ilhamlı" yasaların sınırdaki insanları durdurmanın önüne geçtiğini söyledi. Trump, "Bu ulusal güvenlik sorunu için askeri devreye sokuyorum. Durmak zorundalar" dedi. Trump yine geçen hafta da sosyal medya üzerinden Orta Amerika ülkelerinden gelen insanların "saldırısını" Meksika durdurmadığı sürece ABD askerini görevlendirip güney sınırını kapatacağı söylemiş, ayrıca Guetamala, Honduras ve El Salvaroda olan yardımları kesme tehdidinde bulunmuştu.