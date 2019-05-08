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ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan göçmen sayısı 100 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 23:38 | Son Güncelleme

ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri nisan ayında ülkeye, Meksika sınırından giren 109 bin 144 göçmeni gözaltına aldı

ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan göçmenlerin sayısı geçen ay 100 bini geçti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri nisan ayında ülkeye, Meksika sınırından giren 109 bin 144 göçmeni göz altına alındığını açıkladı.

ABD'ye yasadışı yollardan girenlerin sayısının geçen aya oranla yüzde 6, geçen yıla göre ise iki kat arttığını bildiren yetkililer, ülkeye bir yılda giriş yapan göçmenlerin sayısının 1 milyonu aşmasının beklendiğine işaret etti.

ABD Sınır Devriyesi Başkanı Carla Provost ise Washington'da Senato'da yaptığı konuşma, bu krize daha fazla kaynak akıtılmasının sorunu çözmeyeceğini belirterek, sınır kontrolünü kaybetmekten endişe duyduklarını söyledi.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmenler göz altı Meksika

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