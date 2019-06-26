ABD-Meksika Sınırında İnsani Kriz

El Salvadorlu bir aile Rio Grande nehrini geçerek Meksika’dan ABD’ye gitmeye çalışıyordu. Baba Oscar Alberto Martinez ve kızı 23 aylık Angie Valeria M. akıntıya kapılarak hayatlarını kaybetti. Baba ve kızın cesetleri nehrin Meksika tarafında kıyıya vurdu. Habere göre iki aydır Meksika'da olan aile Pazar gününden beri Matamoros'ta bir mülteci kampında ABD'den siyasi sığınma randevusu almayı bekliyordu. ABD’nin Meksika sınırında yaşanan insani kriz ve mültecilerin durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Başkan Trump’ın sınırdaki sert güvenlik uygulamalarının göçmenlerin ABD’ye girmek için gittikçe daha tehlikeli yollar seçmesine neden olduğu kaygısını da gündeme getiriyor. Trump yönetimiyse sınırdaki yığılmadan şikayet ediyor. Yetkililer göçmen gözaltı sisteminde kırılma noktasını çoktan aştıklarını, sınırı geçen anne-baba ve çocuk sayısının tesislerin kapasitesini aştığını bildiriyor. Bu yoğunluk özellikle başka hiçbir bölgede olmadığı kadar yasadışı sınır geçişinin yaşandığı Rio Grande Vadisi bölgesinde görülüyor.

Temsilciler Meclisi 4,5 milyar dolarlık sınır yardım tasarısı üzerinde uzlaştı Son olarak Temsilciler Meclisi 4,5 milyar dolarlık sınırda acil yardım paketini onayladı. Paketin Meksika-ABD sınırını geçtikten sonra gözaltına alınan aileler ve yanında ebeveyni bulunmayan çocuklar için kullanılması öngörülüyor. Tasarıya bazı Demokratlar tarafından içerdiği kaynakların Başkan Trump’ın sert göçmenlik yasalarını uygulayabilmesi için kullanılabileceği kaygısı nedeniyle karşı çıkılıyordu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin çabalarıyla yapılan son dakika değişiklikleri tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesi için yeterli sayıya ulaşmasını sağladı. Tasarı 195’e 230 oyla kabul edildi. Tasarının Cumhuriyetçiler'in kontrolündeki Senato'dan geçmesi zor görünüyor. Başkan Trump da Senato'dan geçse bile tasarıyı veto edeceğini söyledi. Bu arada Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun Tahsisatlar Komisyonu’nda her iki partiden de destek gören 4,59 milyar dolarlık bir tasarı 1’e karşı 30 oyla kabul edilmişti. Ancak iki tasarı arasında büyük farklılıklar olması Senato’da sınır yardımları konusunda anlaşmaya varılabileceği konusundaki şüpheleri arttırıyor.

Temsilciler Meclisi tasarısı sınır muhafaza birimleri tarafından gözaltına alınanlar için barınak ve gıda harcamalarına 1 milyar dolardan fazla ayırıyor. Yanında refakatçisi bulunmayan küçük çocukların bakımı içinse yaklaşık 3 milyar dolar ayrılıyor. Tasarıyla, ABD’deki aile üyelerine ya da sponsorlara teslim edilmeden önce Sağlık Bakanlığı’na devredilen bu çocukların bakım standartlarının yükseltilmesi öngörülüyor. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’nun tasarıları, kaynakların Trump’ın sınırda inşa etmeyi hedeflediği duvara ayrılmayacağını, ayrıca göçmen çocukların sponsorlarının bilgilerinin sınır dışı edilmeleri amacıyla kullanılmamasını garanti ediyor. Tasarıya hayır diyen dört Demokrat, Temsilciler Meclisi’nin yeni isimleri New York’tan Alexandria Ocasio Cortez, Minnesota’dan İlhan Omar, Massachusetts’ten Ayanna Pressley ve Michigan’danRashida Tlaib oldu. Bu isimler Gümrük ve Sınır Muhafaza ile Göç ve Gümrük birimlerine tasarıyla kaynak sağlanmasına karşı çıkıyor. Beyaz Saray ise Başkan Trump’ın sınır güvenliği çabalarına gölge düşüreceğini gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.

Muhafazakar Cumhuriyetçilerse Trump’ın Senato’nun tasarısını reddederek sınır güvenlik birlikleri ve gözaltı merkezleri için daha fazla kaynak ayrılmasını istemesi talebinde bulundu. Trump’ın bu talebi de reddetmesi bekleniyor. Öte yandan gözaltı merkezlerindeki zorlu koşullar kaygı uyandırmaya devam ediyor. Teksas eyaletinin Clint kentindeki bir sınır devriye merkezinde 300’den fazla bebek ve çocuğun kaldığı haberi, bu çocukların karşı karşıya kaldığı gıda, su ve sağlık sorunları Kongre üyelerini insani yardım konusunda acele etmeye sevk ediyor. Geçen ay Sınır Devriye Birlikleri 132 bin 887 kişiyi sınırda gözaltına aldı. Böylece 2007 yılının Nisan ayından bu yana ilk kez 100 binden fazla kişi sınırda gözaltına alınmış oldu. Göçmenlerle ilgilenen federal daireler kapasitelerinin çok üzerinde göçmene barınak sağladıklarını ve bütçelerinin çok üzerine çıktıklarını söylüyor. Bu da bu merkezlerde sağlık, gıda ve barınma koşullarının standartların çok altında kalmasına neden oluyor. Gümrük ve Sınır Muhafaza Dairesi’nin dün istifa eden başkan vekili John Sanders AP haber ajansına yaptığı açıklamada kapasitesi 4 bin kişi olan sınır devriye merkezlerinin 15 bin kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi.