ABD-Meksika Sınırında Rekor Sayıda Çocuk Yakalandı

Amerikalı yetkililerin Mart ayında Meksika sınırı boyunca 19 bine yakın çocuğu tek başına seyahat ederken yakaladığı bildirildi. ABD’de bir ay içinde ilk kez bu kadar yüksek sayıda çocuk sınırda yakalandı. Bu gelişme, eski Başkan Donald Trump’ın sert göçmenlik politikalarının birçoğunu tersine çevirmeye çalışan Başkan Joe Biden için de önemli bir sınav niteliğinde.
Biden yönetimi, pandemiyle ilgili düzenlemeler kapsamında, sığınma başvurusunda bulunmalarına fırsat vermeden birçok kişinin sınırdışı edilmesi uygulamasında, ailelerinin eşlik etmediği çocukları muaf tutma kararı almıştı. Çocuklar sınır dışı edilmek yerine, dosyaların biriktiği göçmenlik mahkemelerinde davaları görülürken, ABD’deki yakınlarına teslim ediliyor.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’ne (CBP) göre, yetkililer Mart ayında tek başına seyahat eden 18 bin 890 çocuk buldu. Daha önceki en yüksek rakamlar, 2019 yılı Mayıs ayında 11 bin 475 ve 2014 yılı Haziran ayında da 10 bin 620 çocuktu. Sınırda yakalanan çocuklarla ilgili Sınır Devriyesi tarafından 2009’da açıklanmaya başladı. O tarihten önce sınırı geçenlerin çoğunluğunu Meksikalı yetişkinler oluşturuyordu.
CBP yetkililerinin Mart ayında sınırda tek başına olarak yakaladığı çocukların sayısı, Şubat ayındaki 9 bin 457’lik rakamın iki katı, 2020 yılı Mart ayındaki 3 bin 221’lik rakamın da beş katında fazla. Ocak ayında da sınırda 6 bin civarında çocuk tek başına yakalanmıştı.
Sınırda aralarında 3 yaşındakilerin de olduğu çocuklar ve ailelerin sayısındaki büyük artış, bu kişilerin tutulduğu tesislere de büyük bir yük bindirmiş durumda. Bu tesislerin normalde kişileri üç günden fazla tutma izni yok ancak bu kural artık sürekli ihlal ediliyor. Yetkililer, çocukların ABD’deki yakınlarına teslim edilmelerine kadar bakımlarıyla ilgilenecek personel bulmada ve yer açmada zorlanıyor.
Orta Amerika’yı Kasım ayında vuran kasırga, yoksulluk ve şiddet gibi unsurların yanında, Biden yönetiminin ABD’nin göç politikasında yapılan, “bazıları söylentiden ibaret bazılarıysa gerçek” olan değişiklikler, birçok kişiyi evlerini terk etme kararı almaya itiyor.
Teksas eyaletinin Donna kentinde normalde 250 kişi için tasarlanmış CBP’ye ait bir çadır tesisi 4 binin üzerinde kişi doldurmuş durumda.
CBP’nin 72 saat içinde yanlarında aileleri bulunmayan çocukları, daha uzun vadeli bakıma uygun tesislere sahip ABD Sağlık Bakanlığı’na teslim etmesi gerekiyor. Ancak bu süre sık sık aşılıyor.
Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat’ta Teksas eyaletinin Carrizo Springs kentinde ilk geçici bekletme tesisini açmıştı. Bakanlık o tarihten sonra da sınırın yakınlarında, konferans merkezleri, stadyum, askeri üs gibi geniş alana sahip mekanları kullanmak için bir dizi anlaşma yaptı.
Genel tabloya bakıldığında da Sınır Devriyesi yetkilileri, Mart ayında güney sınırında 168 bin 195 göçmeni yakaladı. Geçen ay, 170 bin 580 gözaltının olduğu 2001 yılı Mart ayından bu yana sınırdaki en hareketli ay oldu. Geçen ay yakalananların yarısından çoğu, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanmaya başlanan ve Biden tarafından yürürlükten kaldırılmadan pandemiyle alakalı yetkiler kapsamında sınır dışı edildi.
Kamu sağlığı yasası altında sınır dışı edilenlerin, herhangi bir hukuki engelle karşı karşıya olmamaları nedeniyle sınırı geçme girişimini tekrar yapmaları yüksek ihtimal olarak görülüyor.