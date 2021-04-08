ABD-Meksika Sınırında Rekor Sayıda Çocuk Yakalandı

Amerikalı yetkililerin Mart ayında Meksika sınırı boyunca 19 bine yakın çocuğu tek başına seyahat ederken yakaladığı bildirildi. ABD’de bir ay içinde ilk kez bu kadar yüksek sayıda çocuk sınırda yakalandı. Bu gelişme, eski Başkan Donald Trump’ın sert göçmenlik politikalarının birçoğunu tersine çevirmeye çalışan Başkan Joe Biden için de önemli bir sınav niteliğinde.

Biden yönetimi, pandemiyle ilgili düzenlemeler kapsamında, sığınma başvurusunda bulunmalarına fırsat vermeden birçok kişinin sınırdışı edilmesi uygulamasında, ailelerinin eşlik etmediği çocukları muaf tutma kararı almıştı. Çocuklar sınır dışı edilmek yerine, dosyaların biriktiği göçmenlik mahkemelerinde davaları görülürken, ABD’deki yakınlarına teslim ediliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’ne (CBP) göre, yetkililer Mart ayında tek başına seyahat eden 18 bin 890 çocuk buldu. Daha önceki en yüksek rakamlar, 2019 yılı Mayıs ayında 11 bin 475 ve 2014 yılı Haziran ayında da 10 bin 620 çocuktu. Sınırda yakalanan çocuklarla ilgili Sınır Devriyesi tarafından 2009’da açıklanmaya başladı. O tarihten önce sınırı geçenlerin çoğunluğunu Meksikalı yetişkinler oluşturuyordu.