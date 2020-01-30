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ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kartelleri tarafından kullanılan en uzun tünel bulundu

30.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza polisleri, Meksika'nın Tijuana kentinden San Diego'ya uzanan 1,13 kilometrelik bir tünel buldu. Uyuşturucu kartelleri tarafından kullanılan tünelin şimdiye kadar bulunan en uzun tünel olduğu belirtiliyor.

ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kartelleri tarafından kullanılan en uzun tünel bulundu

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza polisleri, Meksika'nın Tijuana kentinden San Diego'ya uzanan 1,13 kilometrelik bir tünel buldu. Uyuşturucu kartelleri tarafından kullanılan tünelin şimdiye kadar bulunan en uzun tünel olduğu belirtiliyor.

Yerin 21 metre altına kazılan, 1,67 metre yükseklik ve 60 santimetre genişliğe sahip tünelin rayları, elektrik tesisatı, havalandırma, kanalizasyon sistemleri ve iki ucunda asansörleri var.

Bölge, El Chapo'nun kartelinin hâkimiyetinde

Tüneli kimin kazdığı bilinmiyor. Fakat bölgede ABD Hükümeti tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi olarak tanımlanan Sinaloa karteli faaliyet gösteriyor. Kartelin kurucusu ve eski lideri Meksikalı uyuşturucu baronu, "Bücür" lakaplı Joaquin 'El Chapo' Guzman, ABD'de hapiste.

ABD'li yetkililerin dünkü açıklamasında, tünelin varlığının geçen Ağustos'ta ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Tünelin girişinin Meksika polisi tarafından bulunduğu söyleniyor. Bu tünelin ne kadar sürede inşa edildiği bilinmiyor.

Tünelin eski çıkışının yüzlerce kum torbasıyla kapatıldığı ve San Diego'da sanayi bölgesine çıkan tamamlanmamış bir kolu olduğu belirtiliyor.

The

ABD-Meksika sınırında 2016'dan bu yana 10'dan fazla büyük çaplı tünel bulundu. Şimdiye kadarki en uzun tünel, 2014'te bulunmuştu. Bu tünelin uzunluğu 904 metreydi.

2016'da seçilen ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçak göçü engellemek için Meksika sınırına duvar örme projesini seçim kampanyasının en önemli maddelerinden biri yapmıştı.

Ancak yetkililer, uyuşturucunun en fazla gümrük kapılarından; özel araçlar ya da kamyonlara gizlenmiş olarak kaçırıldığını söylüyor.

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