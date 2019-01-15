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ABD Meksika sınırındaki güçlerin görev süresini ikinci kez uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 06:50 | Son Güncelleme

Pentagon: "İç Güvenlik Bakanlığının 27 Aralık 2018 tarihli talebine yanıt olarak Savunma Bakanı Vekili Pat Shanahan ABD Savunma Bakanlığının İç Güvenlik Bakanlığına verdiği desteğin 30 Eylül 2019'a kadar uzatılmasını onayladı" - "Savunma Bakanlığı güneybatı sınırındaki desteğini giriş kapılarını tahkim etme görevinden giriş kapıları arasındaki alanlarda mobil gözleme, tespit ve tel örgü yerleştirme görevine dönüştürüyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye gelmek isteyen göçmen kervanına karşı Meksika sınırına konuşlandırılan askerlerin görev süresinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Bakanlığının 27 Aralık 2018 tarihli talebine yanıt olarak Savunma Bakanı Vekili Pat Shanahan ABD Savunma Bakanlığının İç Güvenlik Bakanlığına verdiği desteğin 30 Eylül 2019'a kadar uzatılmasını onayladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bölgedeki askerlerin görevlerinde de değişiklik yapıldığı belirtildi.

Ordunun İç Güvenlik Bakanlığına sınırda hava keşif desteği vereceği ifade edilen açıklamada, "Savunma Bakanlığı güneybatı sınırındaki desteğini giriş kapılarını tahkim etme görevinden giriş kapıları arasındaki alanlarda mobil gözleme, tespit ve tel örgü yerleştirme görevine dönüştürüyor." bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık daha önce sınır güvenliği birimlerine yardımcı olmak üzere bölgede 15 Aralık'a kadar kalmak üzere sevk ettiği 5 bin 900 askerin görev süresini en son 31 Ocak'a kadar uzatmıştı.

Pentagon bu süre zarfında sevkiyatın ABD ordusuna 72 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı.

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