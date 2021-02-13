ABD Meksika’da Bekleyen Sığınmacıları Almaya Hazırlanıyor

Biden seçim kampanyası sırasında eski başkan Donald Trump’ın katı göçmenlik politikalarını geri çevireceği sözünü vermişti. Bunlar arasında ‘‘Meksika’da kal’’ olarak bilinen ‘‘Göçmen Koruma Protokolleri’’ de vardı. Yönetim, 20 Ocak’ta görevi devralmasının ardından programa yeni kayıt alınmasını engellemiş, ancak kayıtlı mevcut kişilerin ABD’ye getirilmesi için bir plan açıklamamıştı. Bazı kişilerin iki yıl kadar uzun süredir Meksika’da bekledikleri sanılıyor.

Biden yönetimi ilk etapta 25.000 göçmenin taleplerini değerlendirecek. Yeni yönetmelik göçmenlerin online ya da telefonla kayıt yaptırmasını ve Meksika’da Corona virüsü testi olmasını, sonra randevu verilen günde ABD’ye ait belirli bir sınır kapısından giriş yapmalarını öngörüyor.

Bu plan dahilinde 65.000 kişinin ABD sınırından çıkartıldığı ve bunların çok azının hala Meksika’da bekledikleri sanılıyor.

Perşembe akşamı Biden yönetiminden yetkililer Göçmen Koruma Protokolleri’ne kayıtı olanların ülkeye alınması işlemlerinin yapılması için birinci aşamanın 19 Şubat’ta başlayacağını belirtti.

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador da Cuma günü göçmenlerin kuzey sınırının açık olduğu fikrine kapılmaması gerektiğini söyleyerek bu mesajı tekrarladı.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ‘‘Bu ilk değerlendirme aşaması kapsamına girmeyen bireyler talimatlara uymalı ve sınıra seyahat etmemeli. Mevcut pandemi nedeniyle sınırdaki kısıtlamalar devam ediyor ve uygulanıyor’’ diye konuştu.

Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri son dönemlerde yaptıkları açıklamalarda göçmenlere bunun Amerika’ya gelmek için doğru bir zaman olmadığı uyarısında bulundu.

Trump’ın katı göçmen yasalarını destekleyenler protokolün sona erdirilmesini eleştiriyor. Yasa dışı göçün artması durumunda bu konunun Cumhuriyetçiler tarafından siyasi bir argüman olarak Biden’ın karşısına çıkartılabileceği sanılıyor.

Yetkililer yalnızca ABD’de davaları aktif şekilde devam edenler için prosedür belirlendiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, kurumun ABD yönetimi ve Meksika hükümetiyle birlikte çalışarak program dahilindeki göçmenlerin güvenli şekilde ABD’ye girmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Göçmenlerin talepleri ilk olarak ABD’nin güney sınırındaki üç sınır girişinde, yardım organizasyonlarının desteğiyle kayıt altına alınacak. Bu sırada en uzun süre bekleyenlere ve en zor durumda olanlara öncelik tanınacağı belirtildi.

Biden yönetiminin iki sınır girişinden günde 300 kişiyi ülkeye kabul etmesi, daha sonra giriş noktalarının sayısının arttırılması planlanıyor.

ABD’ye giren kişilerin gözaltı merkezlerinde tutulmayacakları, ancak aralarında ayak bileğine takılan kelepçelerin de olduğu başka yöntemlerle izlenebilecekleri belirtildi.

Biden yönetimi 42’nci madde olarak bilinen ve pandemi döneminde ABD sınırını yasa dışı şekilde geçen herkesin Meksika’ya geri gönderilmesini öngören uygulamayı kaldırmak için de baskı görüyor.

Biden yönetimi bu programı kaldırma konusunda henüz açıklama yapmadı. 2020 yılının Mart ayında yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 400 bin göçmen bu program kapsamda sınırdışı edildi.

