ABD, Meksika'nın düzensiz göçe karşı aldığı önlemlerden memnun

MEKSİKO (AA) - Meksika, Washington yönetiminin, Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek üzere ülkeden geçen düzensiz göçmenlere karşı alınan tedbirlerden memnun olduğunu açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaptığı görüşmenin ardından, Pompeo'nun Meksika'nın göçmen akınını engellemek için aldığı tedbirlerin olumlu sonuçları olduğunu söylediğini aktardı.

Ebrard, gelinen noktada Washington yönetimiyle geçiş için ülke sınırlarını kullanan göçmenlerin ABD yerine Meksika'ya iltica başvurusu yapmalarını gerektirecek "güvenli üçüncü ülke" anlaşması yapmaya ihtiyaç olmadığının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada, iki bakanın yasa dışı göçmen akınını önlemek için çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Ortagus, görüşmede Pompeo'nun, Meksika'nın ABD'ye güney sınırından yasa dışı göçmen akınını azaltmak için gösterdiği çaba için Meksikalı mevkidaşına teşekkür ettiğini söyledi.