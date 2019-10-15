ABD Menbiç’ten Çekildi Suriye Ordusu Girdi

Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyon sözcüsü ABD askerlerinin Menbiç’ten çekildiğini açıkladı. Daha önce ABD askerlerinin Türkiye ile ortak devriye görevi icra ettiği kasabada artık Rusya destekli Suriye ordusu var. ABD’nin öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Myles Caggins “Menbiç’ten çıktık. Askerlerimiz Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilme planını uyguluyor” dedi. Suriye hükümeti güçleri ABD askerlerinin Fırat’ın batısında bulunan Menbiç’ten çıkmasıyla birlikte doğan boşluğu hızlı bir şekilde doldurdu. Menbiç’e giren Reuters haber ajansı ekibinin aktardığı bilgilere göre Menbiç kırsalındaki bir binada Rus ve Suriye bayrakları göndere çekildi, askeri araç konvoyunda da Suriye hükümeti bayrakları dalgalandı. Reuters’ın aktardığına göre bir ara ateş sesi duyuldu, YPG üniformalı 10 kişinin gelmesiyle gerginlik yaşandı. Suriye devlet medyasına göre Suriye Demokratik Güçleri savaşçıları Menbiç halkının Suriye ordusunu karşılmak için düzenlediği yürüyüşe ateş açtı. Suriye devlet televizyonu da rejim birliklerinin Suriyeli Kürtlerle varılan uzlaşı kapsamında Menbiç’e girdiği ana ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

ABD’nin çekildiği SDG denetimindeki bölgelere Rusya destekli Suriye ordusunun konuşlanması Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat ve müttefiki Rusya için bir zafer niteliğinde. Rusya’nın Suriye Temsilcisi: “Türkiye-Suriye sınırında güvenlik hükümet güçleriyle sağlanmalı Rusya’dan Türkiye’nin Suriye harekatı konusunda yeni açıklamalar geldi. Kremlin’in Suriye özel temsilcisi Salı günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi, Moskova’nın operasyona önceden onay verdiği iddialarını yalanladı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Suriye temsilcisi Alexander Lavrentiev Rus liderin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı resmi ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus temsilci Ankara’nın operasyonu konusunda Rusya ve Türkiye’nin önceden anlaşıp anlaşmadığı yönündeki soruya “Hayır. Her zaman Türkiye’yi itidalli davranmaya teşvik ettik ve her zaman Suriye topraklarına yönelik askeri bir operasyonu kabul edilemez gördük” yanıtını verdi. “Bırakın silahlı muhalifleri TSK’nın orada konuşlanması lehine hiçbir açıklamamız olmadı”