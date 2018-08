ABD menşeli sigaraları boykot çağrısı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, vatandaşlara başta ABD menşeliler olmak üzere tüm tütün ürünlerini boykot etme ve bu durumu fırsat bilerek sigarayı bırakma çağrısı yaptı.

Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tütün Atlası"na göre, Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'inin kadınların ise yüzde 12'sinin tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Türkiye'de her yıl 100 binden fazla kişinin sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiğini, 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkinin de tütün ürünü kullandığına dikkati çeken Erdöl, "Sigara içen vatandaşlarımız, her yıl 14,7 milyar dolarlık sigara yani hastalık satın almaktadır. Buna ilaveten sigaranın neden olduğu hastalıklardan kanser, kalp damar hastalığı, solunum yolu hastalıklarının ilaç ve tedavileri için her yıl 5,5 milyar dolar parayı yurt dışına ödemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Erdöl, Türkiye'deki sigara piyasasının yaklaşık yüzde 98'inin yabancı şirketlerin kontrolünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti: