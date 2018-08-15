HABER

ABD menşeli sigaraları boykot çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Vatandaşlarımızı bir yandan başta ABD menşeliler olmak üzere tüm tütün ürünlerini boykot etmeye, aynı zamanda bu durumu fırsat bilerek sigarayı bırakmaya davet ediyorum" - "Türkiye’deki sigara piyasasının yüzde 98'i yabancı şirketlerin kontrolünde olup bunların da yaklaşık yüzde 70'i ABD menşelidir. Bu şirketler, aylık hane halkı harcamamızın yüzde 11'ini cebimizden almakta ve ABD'deki veya dünyanın bir yerindeki hissedarlarına kar payı olarak dağıtmaktadırlar. Aynı şekilde sattıkları tütün ürünlerinin neden olduğu hastalıkların tedavisi için ilaç ve diğer tıbbi ürünleri satarak her türlü karlı çıkmaktadırlar"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, vatandaşlara başta ABD menşeliler olmak üzere tüm tütün ürünlerini boykot etme ve bu durumu fırsat bilerek sigarayı bırakma çağrısı yaptı.

Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tütün Atlası"na göre, Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'inin kadınların ise yüzde 12'sinin tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Türkiye'de her yıl 100 binden fazla kişinin sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiğini, 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkinin de tütün ürünü kullandığına dikkati çeken Erdöl, "Sigara içen vatandaşlarımız, her yıl 14,7 milyar dolarlık sigara yani hastalık satın almaktadır. Buna ilaveten sigaranın neden olduğu hastalıklardan kanser, kalp damar hastalığı, solunum yolu hastalıklarının ilaç ve tedavileri için her yıl 5,5 milyar dolar parayı yurt dışına ödemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Erdöl, Türkiye'deki sigara piyasasının yaklaşık yüzde 98'inin yabancı şirketlerin kontrolünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu şirketlerin yaklaşık yüzde 70'i ABD menşelidir. Bu şirketler, aylık hane halkı harcamamızın yüzde 11'ini cebimizden almakta, ABD'deki veya dünyanın bir yerindeki hissedarlarına kar payı olarak dağıtmaktadır. Aynı şekilde sattıkları tütün ürünlerinin neden olduğu hastalıkların tedavisi için ilaç ve diğer tıbbi ürünleri satarak her türlü karlı çıkmaktadırlar. Amerika'yı yöneten küresel akılsızlığa verilecek en anlamlı yanıt, marka olarak dünyaya egemen olduklarını ifade ettikleri ürünleri boykot etmekten, yasaklamaktan geçer. Vatandaşlarımızı bir yandan başta ABD menşeliler olmak üzere tüm tütün ürünlerini boykot etmeye, aynı zamanda bu durumu fırsat bilerek sigarayı bırakmaya davet ediyorum."

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmışByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış
Turuncu listedeki iki terörist öldürüldüTuruncu listedeki iki terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD menşeli boykot Cevat Erdöl sigara

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İlginizi Çekebilir

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.