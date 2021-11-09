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  4. ABD Merck’ten 1 Milyar Dolarlık Daha Covid-19 İlacı Alacak

ABD Merck’ten 1 Milyar Dolarlık Daha Covid-19 İlacı Alacak

09.11.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD hükümeti, ilaç firması Merck’ten 1 milyar dolar değerinde daha antiviral Covid-19 ilacı satın almaya hazırlanıyor

ABD hükümeti, ilaç firması Merck’ten 1 milyar dolar değerinde daha antiviral Covid-19 ilacı satın almaya hazırlanıyor.

Hükümet Haziran ayında 1,7 milyon kür molnupiraviri 1,2 milyar dolara almak için anlaşma yapmıştı. Hükümet şimdi ilaçtan 1,4 milyon daha alabilmek için seçeneklerini inceliyor.

Bu siparişle ABD’nin satın aldığı toplam tedavi kürü sayısı 3,1 milyona çıkacak. İlaçların toplam maliyetinin 2,2 milyar dolar olması bekleniyor. Merck ABD’nin yapılan sözleşme kapsamında 2 milyon kür daha ilaç alma hakkı olduğunu belirtti.

İlaç, hastalığın erken döneminde verildiğinde, şiddetli COVID-19 geliştirme riski en yüksek olanların ölme veya hastaneye yatırılmasını yarı yarıya azaltabileceği yönünde geçen ay açıklanan bulgulardan bu yana yakından izleniyor.

Merck yetkilisi Frank Clyburn, molnupiravirin aşı ve diğer ilaçlarla birlikte pandemiyi sona erdirme konusunda yapılan kolektif çabanın bir parçası olacağını belirtti.

Covid-19’un tedavisinde seçenekler sınırlı olduğundan ABD hükümeti geçen hafta yetişkinlerde ağır hastalıkta hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azalttığı ortaya çıkan Pfizer’ın antiviral ilacından da milyonlarca doz satın aldı.

Merc’ün ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yaptığı başvuru bağımsız uzmanlarca 30 Kasım’da değerlendirilecek; ardından kurumun ilaçla ilgili bir karara varması bekleniyor.

İngiltere geçen hafta dünyada Covid-19 tedavisinde molnupiravir kullanılmasına izin veren ilk ülke olmuştu.

Merck 10 milyon kür ilacı bu yılın sonuna kadar, 20 milyonu ise 2022’de üretmeyi planlıyor.

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