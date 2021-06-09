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“ABD Merck'ün Covid-19 İlacını Satın Alacak”

09.06.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merck, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği molnupiravir adlı ilacın Amerikan hükümeti tarafından satın alınacağını açıkladı

“ABD Merck'ün Covid-19 İlacını Satın Alacak”

Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği molnupiravir adlı ilacın Amerika’da ruhsat alması durumunda, Amerikan hükümetinin 1 milyon 700 bin kürlük alım yapacağını açıkladı. Hükümet, Amerikan şirketi Merck’e bu ilaç karşılğında 1 milyar 200 milyon dolar ödeyecek.

Merck'ün Ridgeback Biotherapeutics firmasıyla birlikte geliştirdiği molnupiravir, hastaneye yatırılmayan Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan deneysel bir antiviral ilaç.

İlacın sürdürülmekte olan ileri aşama deneyleri, Covid-19 hastalarının hastaneye yatış ya da ölüm riskini azaltıp-azaltmadığını belirlemeyi amaçlıyor.

Merck, deneylerden olumlu sonuç alınması durumunda molnupiravirin acil kullanım onayı başvurusunun en erken 2021 yılının ikinci yarısında yapılabileceğini tahmin ediyor.

Molnupiravir tedavisi, beş gün boyunca ağız yoluyla kapsül olarak 12 saatte bir alınarak uygulanıyor. Tedavi kürü, toplam 10 dozdan oluşuyor.

2021 yılı sonuna kadar 10 milyondan fazla tedavi kürüne erişim sağlamayı amaçlayan Merck, ön satın alım anlaşmaları yapmakla ilgilenen başka ülkeler olduğunu da bildirdi.

Firma, Corona virüsüne karşı geliştirdiği iki aşının istenen seviyede bağışıklık yanıtı oluşturmayı başaramaması üzerine Ocak ayında aşı programını sonlandırmıştı.

Amerikalı eczacıya aşı yüzünden 3 yıl hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığı, Wisconsin eyaletinde, aşılara şüpheyle yaklaştığı gerekçesiyle Moderna'nın yüzlerce doz Corona aşısının bozulmasına yol açtığı suçlamasını kabul eden bir eczacının 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

46 yaşındaki eczacı Steven R. Brandenburg ayrıca çalıştığı hastaneye 83 bin 800 dolarlık tazminat ödemeye da mahkum edildi.

Brandenburg, tüketici ürünü üzerinde tahrifat yaparak başka insanların ölüm ya da bedensel sakatlığına yol açabilecek riskleri sorumsuzca gözardı ettiği gerekçesiyle kendisine yöneltilen iki suçlamayı kabul etti.

Adalet Bakanlığı açıklamasına göre mahkeme kayıtları, Brandenburg'un Aralık ayında iki gece üst üste tuttuğu nöbet sırasında bir kutu Covid-19 aşısını kasten hastanedeki soğutucudan çıkardığını gösteriyor.

Yine mahkeme kayıtlarında Brandenburg'un genel olarak aşılar, özel olarak da Moderna aşısına karşı şüpheli olduğu, son iki yıldır bu görüşlerini birlikte çalıştığı meslektaşlarıyla paylaştığı ifade ediliyor.

Moderna'nın Covid-19 aşısının donmuş olarak depolanması ve nakledilmesi gerekiyor. Ancak aşı, standart buzdolabı sıcaklığında 30 güne kadar saklanabiliyor.

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