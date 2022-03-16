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ABD Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

16.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor.

ABD Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün faiz kararını açıklayacak.

Ekonomistler Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor.

Gerçekleşmesi durumunda bu 2018'den beri ABD'deki ilk faiz artışı olacak.

Yılın geri kalanında ne kadar faiz artırımı yapılabileceği konusunda ise farklı görüşler var.

Bazı ekonomistler 40 yılın rekorunu kıran enflasyonun etkisiyle, Fed'in pandemi nedeniyle izlediği parasal genişleme politikalarını daha hızlı sonlandırmasını beklerken bazıları da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte bu hızın değişebileceğini tahmin ediyor.

Fed'in karar metnindeki ifadeler, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek faiz indirimlerine dair de sinyal verecek.

Fed'in faiz kararı gelişmekte olan ülkelerde de merakla bekleniyor.

ABD'nin faizi artırması, doların bu ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açıyor.

Bu ülkelerin de para birimlerinin değer kaybını önlemek için faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Türkiye'de de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanarak faiz kararını görüşecek.

Fakat ekonomistler bir faiz artışı beklemiyor.

Kararın Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması, ardından da Fed Başkanı Jerome Powell'ın 21.30'da bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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