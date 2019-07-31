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ABD Merkez Bankası Faiz Oranını 25 Baz Puan İndirdi

31.07.2019 22:30 | Son Güncelleme

Fed yetkilileri son haftalarda yapılan tartışmalarda bu ekonomik tabloda olası bir faiz indiriminin küresel büyümenin yavaşlaması riskine karşı alınan bir önlem, durgun enflasyonu canlandırma, iş ve hisse senedi piyasasını teşvik etme amacıyla atılan bir adım olarak savunuyor

ABD Merkez Bankası Faiz Oranını 25 Baz Puan İndirdi

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) iki gün süren toplantıların ardından 2008’deki mali krizden bu yana ilk kez faiz indirmeye karar verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı öncesinde sağlam ekonomik verilere rağmen olası bir gerileme öncesinde temkinli davranmak gerektiğini savunacağını belirtmişti.

Merkez Bankası yetkilileri son haftalarda yapılan tartışmalarda bu ekonomik tabloda olası bir faiz indiriminin küresel büyümenin yavaşlaması riskine karşı alınan bir önlem, durgun enflasyonu canlandırma, iş ve hisse senedi piyasasını teşvik etme amacıyla atılan bir adım olarak savunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell Haziran ayındaki toplantısında faiz düşüreceği yönünde ipuçları vermiş, ancak toplantı sonunda Amerikan ekonomisinin sağlam olduğunu belirterek faiz düşürme kararını bir sonraki toplantıda ele alacaklarını belirtmişti.

Son bir kaç haftadır beklentilerini Fed’in dün başlayan ve bugün sona erken toplantısında faiz düşürmesine odaklayan Wall Street kulislerinde dolaşan söylentiler, kurul içinde bazı üyelerin bu kararı verme konusunda direndikleri yolundaydı. Toplantının tartışmalı geçmesi ama sonunda faiz oranı düşürmesi olasılığı, son birkaç haftadır açıklanan ekonomik verilere baktığımız zaman özellikle büyüme rakamlarının gerilemesi yüzünden muhtemel görünüyordu. Buna rağmen işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyesinde ve ABD ekonomisinin gelişmiş ülkeler arasındaki performansının oldukça iyi olduğu bir dönemde faiz indirimine gidilmesi kararı FED üyeleri arasındaki fikir değişikliğinin ana sebebiydi.

Uzmanlar Fed’in önümüzdeki yıl boyunca üç kez daha faiz oranını düşüreceğini düşünüyor. Ancak faiz düşürme kararı kadar kurulun faiz oranlarını nasıl düşüreceği de yine tartışılan konular arasında bulunuyor. Kurula yakın kaynaklara göre seçenekler gelecek yılın ortalarına kadar uzanacak çeyrek puanlık birkaç faiz indirimi ya da daha kısıtlı bir faiz indirimi olarak değişiyor.

Temkinli hareket etmeyi amaçlayan Fed'in amacı, yavaşlayan küresel ekonomi karşısında Amerikan ekonomisini korumak için erken önlem almak olarak görülüyor.

Kurul toplantısından birkaç gün önce eski Fed Başkanı Janet Yellen faiz indirme konusunda aynı görüşü paylaştığını söylemişti. Bugünkü Washington Post gazetesinin haberine göre ise hem Yellen hem de ondan iki önceki Fed Başkanı Alan Greenspan faiz düşürme kararını onayladıklarını ama Powell’in aksine, sadece bir seferlik bir karar olması gerektiğini söyledi.

Fed'in faiz düşürme kararı sadece Wall Street ve yatırımcılar için değil, aynı zamanda milyonlarca dolarlık emlak ve banka borcu olan kişi ve kuruluşlar için de büyük öneme sahip.

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