ABD Merkez Bankası Faiz Oranını 25 Baz Puan İndirdi

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) iki gün süren toplantıların ardından 2008’deki mali krizden bu yana ilk kez faiz indirmeye karar verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı öncesinde sağlam ekonomik verilere rağmen olası bir gerileme öncesinde temkinli davranmak gerektiğini savunacağını belirtmişti.

Merkez Bankası yetkilileri son haftalarda yapılan tartışmalarda bu ekonomik tabloda olası bir faiz indiriminin küresel büyümenin yavaşlaması riskine karşı alınan bir önlem, durgun enflasyonu canlandırma, iş ve hisse senedi piyasasını teşvik etme amacıyla atılan bir adım olarak savunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell Haziran ayındaki toplantısında faiz düşüreceği yönünde ipuçları vermiş, ancak toplantı sonunda Amerikan ekonomisinin sağlam olduğunu belirterek faiz düşürme kararını bir sonraki toplantıda ele alacaklarını belirtmişti.

Son bir kaç haftadır beklentilerini Fed’in dün başlayan ve bugün sona erken toplantısında faiz düşürmesine odaklayan Wall Street kulislerinde dolaşan söylentiler, kurul içinde bazı üyelerin bu kararı verme konusunda direndikleri yolundaydı. Toplantının tartışmalı geçmesi ama sonunda faiz oranı düşürmesi olasılığı, son birkaç haftadır açıklanan ekonomik verilere baktığımız zaman özellikle büyüme rakamlarının gerilemesi yüzünden muhtemel görünüyordu. Buna rağmen işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyesinde ve ABD ekonomisinin gelişmiş ülkeler arasındaki performansının oldukça iyi olduğu bir dönemde faiz indirimine gidilmesi kararı FED üyeleri arasındaki fikir değişikliğinin ana sebebiydi.