ABD Merkez Bankası Fed Ne Yapıyor? 

ABD ve küresel piyasalar, Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz kararına kilitlenmiş durumda. Fed bir yandan piyasaları sakinleştirmek amacıyla, 2008’den bu yana yapmadığını yaparak mali sisteme milyarlarca dolar likidite sağladı. ABD’de dev şirketlerin finans grubu başkanları yani CFO’larının yüzde 53’ü de gelecek bir yıl içinde ekonomik durgunluk bekliyor. ABD Merkez Bankası Fed 10 yıldan fazla bir süredir ilk kez piyasalara milyarlarca dolar likidite sağladı. Salı günü başlayan ve bu akşam sona erecek iki günlük toplantının ardından Fed’in politika faizini de 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Fed’in faiz kararı Beyaz Saray ile arasında uzun süredir tartışma konusu. Başkan Donald Trump geçen hafta Twitter’dan paylaştığı mesajda Fed Başkanı Jerome Powell ve Faiz Kurulu için “mankafalar” ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray ve Fed arasındaki bu gerilimle uygulanan baskı, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sorgulandığı için yatırımcılar açısından da bir süredir kaygı oluşturuyor. ABD’nin önde gelen piyasa araştırma şirketi CME’nin yayınladığı ankete göre Amerikalı ekonomistlerin yüzde 56’sı Fed’in faiz indireceğini düşünse de yüzde 44’ü indirmeyeceği görüşünde.

Uzmanlara göre ekonomik durgunluk ve ticaret savaşları göz önünde bulundurulunca, faiz oranlarının düşürülmesi konusunda çoğunluk aynı fikirde olsa da, hareketsiz paranın ABD hisse piyasalarında yükselişe sebep olması ve bu yüzden hisse değerlerinin suni olarak artması da Fed’de endişe yaratıyor. Bu nedenle, bu toplantıda Fed’in faiz indirmeme ihtimali olduğunu veya bu toplantıda 25 baz puan indirse de, bundan sonraki toplantılarda Başkan Trump’in istediği gibi faiz indirimine devam edip negatif faiz oranına düşürülmesi ihtimalinin az olduğunu düşünenlerin sayısı giderek çoğalıyor. Haber kanalı CNN’e göre de Fed 25 baz puan faiz indirecek ancak bir sonraki toplantıda tekrar indirip indirmeyeceğinden emin olunmadığı için piyasalar bu karara negatif tepki verecek. “ABD’li CFO’ların yarısından fazlası 2020 seçimi öncesi resesyon bekliyor” ABD’de ekonomik durgunluk tartışması da sürüyor. Amerikan şirketlerinin finans grubu başkanları yani CFO’lar, ekonomik belirsizlik sebebiyle teyakkuzda. Duke Üniversitesi’nin yaptığı ankete göre CFO’ların yüzde 53’ü Amerika’nın 2020’deki başkanlık seçimi öncesinde resesyona girmesini bekliyor.