ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim

DOHA (AA) - ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı (AFCENT) görev teslim töreni, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde gerçekleşti.
ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden Udeyd Hava Üssü'nde düzenlenen törenle AFCENT Komutanı Hava Korgeneral Jeffrey Harrigian görevini Hava Korgeneral Joseph T. Guastella'ya devretti.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, törene Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel katıldı.
Törende konuşan Atiyye, Udeyd Hava Üssü'nün, Katar ile ABD arasındaki iş birliğinin bir yansıması ve teröre karşı verilen ortak mücadelenin sembolü olduğunu söyledi. Atiyye, Udeyd Hava Üssü'nde, bölgede ve bölge dışındaki hava saldırılarında görev yapan ABD Birleşik Hava Harekat Merkezi'nin (CAOC) konuşlandığını kaydetti.
ABD-Katar iş birliğinden övgüyle söz eden Orgeneral Votel de Udeyd Hava Üssü'nün, terörle mücadelenin desteklenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.
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