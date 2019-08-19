HABER

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahreyn Kralı ile bölgeyi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 00:44 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahreyn Kralı ile bölgeyi konuştu

MANAMA (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Korgeneral Kenneth McKenzie, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kralı Al Halife, ülkeye resmi ziyarette bulunan McKenzie ile başkent Manama'da bir araya geldi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Al Halife, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğine vurgu yaptı.

Ülkesinin, ABD'nin bölgede güvenlik ve istikrarın savunulmasında Körfez ülkelerinin yanında yer almasını takdir ettiğini belirten Al Halife, Bahreyn'in de uluslararası ticaret, enerji ve su yollarının korunmasında üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

McKenzie, Bahreyn Kralı'nın ABD ile askeri iş birliğini güçlendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD ve Körfez ülkeleri, son dönemde Basra Körfezi'nde bazı ticaret gemileri ve petrol tesislerine karşı düzenlenen saldırılar konusunda İran'ı suçlarken, Tahran ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, Körfez ülkelerine aralarında saldırmazlık anlaşması yapılması teklifinde bulunuyor.

Tam 20 yıl oldu! Dinmeyen acıTam 20 yıl oldu! Dinmeyen acı
Cezaevinden çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etti!Cezaevinden çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etti!
Gören hemen yardıma koştu! Gören hemen yardıma koştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Korgeneral Kenneth McKen Bahreyn

En Çok Okunan Haberler

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinden çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etti! Pes dedirten olay!

Cezaevinden çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etti!

Adıyaman'da otomobil refüje çıktı: Yaralılar var

Gören hemen yardıma koştu!

Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sel suları altında kalan çarşının ürünleri miting alanına serildi

Sel suları altında kalmışlardı! Miting alanına serdiler

Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

Tarihi konak yangında küle döndü

Tarihi konak yangında küle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.