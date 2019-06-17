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ABD, Mısır'daki darbeye "demokrasi inşası" demişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 22:27 | Son Güncelleme

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen darbe için "Mısır ordusu demokrasiyi yeniden inşa ediyor" değerlendirmesini yapmıştı - Darbeye "darbe" diyemeyen dönemin ABD Başkanı Barack Obama da "yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi" çağrısında bulunmakla yetinmişti

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 3 Temmuz 2013'te Mısır'daki askeri darbeyi "meşrulaştıran" söylemleriyle dikkat çekerken, ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbe ile görevinden uzaklaştırılmasına göz yumduğu için eleştiri toplamıştı.

Uluslararası kamuoyu Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatını konuşurken, dönemin ABD yönetiminin darbe karşısındaki tavrı bir kez daha gündeme geldi.

3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği darbe için o gün ABD Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten John Kerry, "Mısır ordusu demokrasiyi inşa ediyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Darbenin yaşandığı gün Pakistan'ı ziyaret eden Kerry, Geo News kanalına verdiği demeçte, "Mısır'ın kaos ve şiddete sürüklenmesinden korkan milyonlarca kişinin ordudan duruma müdahale etmesini istediğini" savunarak, "Mısır'da ordu demokrasiyi yeniden inşa etmektedir" ifadesini kullanmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Obama da konuyla ilgili ilk açıklamasında darbeye "darbe" diyememiş, ordunun idareyi en kısa sürede demokratik yollarla seçilmiş sivil bir yönetime devretmesi konusunda çağrıda bulunmakla yetinmişti.

ABD yönetiminin 2013 darbesine "darbe" nitelemesi yapmaması, ABD'nin Mısır'a yıllık 1,5 milyar dolar askeri yardımda bulunuyor olmasıyla ilişkili olarak değerlendirilmişti. ABD yasalarına göre yönetim, askeri bir darbe olduğunu kabul ettiği ülkeye dış yardım yapamıyor.

2011-2015 yılları arasında New York Times gazetesinin Kahire Büro Şefi olarak görev yapan ve ABD ile Mursi yönetimi arasındaki ilişkilere dair birçok makale kaleme alan David Kirkpatrick, makalelerinde, Obama'nın Mısır politikasını eleştirmiş ve o dönem darbeyi savunan isimlerin daha sonra Donald Trump yönetiminde üst düzey pozisyonlarda görev aldıklarını yazmıştı.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD John Kerry mısır Muhammed Mursi

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