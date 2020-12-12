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ABD Modena’dan 100 Milyon Doz Aşı Daha Alacak

12.12.2020 02:05 | Son Güncelleme:
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ABD Modena’dan 100 Milyon Doz Aşı Daha Alacak

Corona virüsü aşısını acil durumda kullanma onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunan iki ilaç firmasından biri olan Moderna, ABD yönetiminin kendisinden 100 milyon doz ek aşı alacağını bildirdi

Corona virüsü aşısını acil durumda kullanma onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunan iki ilaç firmasından biri olan Moderna, ABD yönetiminin kendisinden 100 milyon doz ek aşı alacağını bildirdi. Moderna’ya göre bu aşıların 2021’in ikinci çeyreğinde teslim edilmesi bekleniyor.

ABD, Moderna’yla Ağustos ayında 100 milyon doz aşı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında ek 400 milyon doz aşının da gerektiğinde ABD yönetimine satılmak üzere ayrılacağı garantisi verilmişti.

Bu haberin ardından gün sonunda Moderna’nın şirket hisselerinde yaşanan artış yüzde 2,8 oldu.

Hükümet bugüne kadar Moderna’dan toplamda 200 milyon doz aşı sipariş etmiş oldu. Bunların ilk partisi olan 20 milyon kadar doz Aralık sonuna kadar, kalanlarıysa 2021’in ilk çeyreğinde teslim edilecek.

FDA’in Moderna’nın Corona aşısı için yaptığı acil durumda kullanma onayı başvurusunu görüşmek üzere 17 Aralık’ta toplanması bekleniyor.

Öte yandan FDA’nın Cuma ya da Cumartesi günü Pfizer firmasının Alman BioNTech firmasıyla birlikte ürettiği Corona aşısına onay vermesi bekleniyor.

Son olarak Corona virüsü aşı yarışının önemli firmalarından Fransız Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline’ın klinik deneylerinin ilk sonuçları iki firmanın da aşılarının yaşlılarda beklenen koruma oranına erişemediğini ortaya koymuştu. İki firma tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Şubat ayında yeni klinik deneylere başlanacağı belirtilmiş, bunun sonucu olarak aşının onay başvurusu ve piyasaya sürülmesinin 2021’in ikinci yarısına ertelendiği kaydedilmişti.

Bu durum Pfizer ve Moderna’nın başarı oranını klinik deneylerinin sonucuna göre yüzde 95 civarında açıkladıkları aşılarına olan talebi küresel düzeyde arttırabilir.

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