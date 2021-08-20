"ABD Moderna Aşısıyla Miyokardit İlişkisini Araştırıyor"

ABD'de federal yetkililer, Amerikan biyoteknoloji firması Moderna'nın geliştirdiği Corona virüsü aşısının genç yetişkinlerde kalp kası iltihabına (miyokardit) yol açma riskinin daha önce düşünüldüğünden daha yüksek olduğuyla ilgili iddiaları araştırıyor.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili haberine göre Amerikalı yetkililer, özellikle "30 yaş altındaki" erkekler başta olmak üzere Moderna aşısı olan genç yetişkinlerin Pfizer-BioNTech'in Corona virüsü aşısı olanlara kıyasla daha yüksek miyokardit riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Kanada’ya ait verileri kullanıyor.

Washington Post gazetesi haberini ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen araştırmalar hakkında bilgi sahibi olan ancak adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdı.

Haberde ayrıca FDA ve CDC yetkililerinin "ABD nüfusunda da bu riskin arttığına ilişkin kanıt olup-olmadığını belirlemek için ABD'deki verileri de mercek altına alıyor."

Federal yetkililer, Haziran ayında, Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği mRNA aşılarıyla buluğ çağındaki gençler ve genç yetişkinlerde kalp kası iltihaplanması arasında "olası bir bağ" olabileceğini kabul etmişti.

Moderna aşısının kalp kası iltihabı şeklinde görülen yan etkisine "son derece nadir rastlandığı" ve bu etkinin "hala çok az görüldüğü" de haberin altını çizdiği ayrıntılardan biri.

Federal sağlık yetkilileri, Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanmanın kalp iltihaplanması ve ağır hastalıklara neden olma riskini Moderna ya da Pfizer aşılarından birini olmaktan çok daha fazla yükselttiğinin de altını çizdi.

Avustralya'da vakalar artıyor

Avustralya, en kalabalık iki eyaletinde rekor sayıda Corona virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu durum, yeni kapanma önlemlerini beraberinde getirdi.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan New South Wales'ta son 24 saatte 681 vaka kayda geçti.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da da 57 yeni vaka tespit edildi. Melbourne, Delta varyantının yayılması nedeniyle vakaların Avustralya'da artışa geçtiği bu dönemde altıncı kez kapanmaya gitti.

Çarşamba günü Avustralya'da kaydedilen 747 yeni vaka, ülke için yeni bir rekora işaret ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Corona Virüsü Kaynak Merkezi verilerine göre tam olarak aşılanan Avustralyalılar'ın oranı yüzde 22.

Zengin ülkeler WHO'ya rağmen takviye doz aşıları yapıyor

Öte yandan çok sayıda ülke vatandaşlarına henüz birinci doz aşılarını yapmakta zorlanırken gelir düzeyi yüksek bazı ülkeler, en savunmasız nüfusların takviye dozlarla aşılanması için yeni programlar başlatıyor.

Temmuz ayında 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarını takviye dozlarla aşılamaya başlayan İsrail, Perşembe günü, tüm öğretmenlerin ve 40 yaş üzerindeki tüm vatandaşların takviye dozlarla aşılanacağını açıkladı.

İsrail'in bu açıklaması, ABD'nin önümüzdeki aydan itibaren virüse karşı bağışıklığı düşük nüfuslara takviye doz aşıların yapılacağını açıklamasından bir gün sonra geldi.

Bu açıklamalar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) küresel nüfusun daha fazlası ilk doz aşıları olana kadar takviye doz uygulamasının askıya alınması çağrısıyla ters düşüyor.

Tam aşılı üç senatörün Corona testi pozitif çıktı

Washington'da üç senatör, Perşembe günü, tam aşılı olmalarına rağmen Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Cumhuriyetçi Partili Mississippi Senatörü Roger Wicker, Demokrat Partili Colorado Senatörü John Hickenlooper ve Maine eyaletinden bağımsız Senatör Angus King, tam aşılı oldukları halde Corona enfeksiyonuna yakalandıklarını, ancak aşılı olmalarının, hastalığı ağır geçirmelerini önlemede etkisi olduğuna şüphe duymadıklarını söyledi.

"Afrika'da imal edilen aşılar Avrupa'ya gidiyor"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Örgütleri Federasyonu (IFRC), aşı dağıtımına ilişkin kararları aşı üreticilerinin vermesinin, maddi çıkar kaygılarının insanlığın önüne geçtiği anlamına geldiğini kaydetti.

IFRC'nin bu açıklaması, New York Times gazetesinin, Güney Afrika'daki bir fabrikada üretilen Johnson & Johnson aşılarının Avrupa'ya ihraç edildiğine ilişkin haberine yanıt olarak yapıldı.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Şirketlere uzun zamandır Corona virüsü aşılarına eşit erişim sağlayamayan bölgelerde imalat yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Aşıya erişimin zor olduğu yerlerde üretilen aşıların nüfusunun çoğu aşılanmış ülkelere ihraç edilmesi anlaşılabilir bir durum değil. Afrika kıtası hala aşı dozlarına erişimin en düşük olduğu yer. Afrika'da nüfusun sadece yüzde 2'si aşılandı" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin Cuma sabahı sağladığı verilere göre küresel enfeksiyon vakalarının sayısı 210 milyonu, enfeksiyondan ölenlerin sayısı da 4 milyon 400 bini aştı. Şimdiye kadar küresel çapta 4 milyar 800 milyon doz aşı yapıldı.

