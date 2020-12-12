ABD Moderna’dan 100 milyon doz aşı daha alacak

ABD, Moderna’yla Ağustos ayında 100 milyon doz aşı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında ek 400 milyon doz aşının da gerektiğinde ABD yönetimine satılmak üzere ayrılacağı garantisi verilmişti.

Bu haberin ardından gün sonunda Moderna’nın şirket hisselerinde yaşanan artış yüzde 2,8 oldu.

Hükümet bugüne kadar Moderna’dan toplamda 200 milyon doz aşı sipariş etmiş oldu. Bunların ilk partisi olan 20 milyon kadar doz Aralık sonuna kadar, kalanlarıysa 2021’in ilk çeyreğinde teslim edilecek.

FDA’in Moderna’nın koronavirüs aşısı için yaptığı acil durumda kullanma onayı başvurusunu görüşmek üzere 17 Aralık’ta toplanması bekleniyor.

Öte yandan FDA’nın Cuma ya da Cumartesi günü Pfizer firmasının Alman BioNTech firmasıyla birlikte ürettiği koronavirüs aşısına onay vermesi bekleniyor.

Son olarak koronavirüs aşı yarışının önemli firmalarından Fransız Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline’ın klinik deneylerinin ilk sonuçları iki firmanın da aşılarının yaşlılarda beklenen koruma oranına erişemediğini ortaya koymuştu. İki firma tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Şubat ayında yeni klinik deneylere başlanacağı belirtilmiş, bunun sonucu olarak aşının onay başvurusu ve piyasaya sürülmesinin 2021’in ikinci yarısına ertelendiği kaydedilmişti.

Bu durum Pfizer ve Moderna’nın başarı oranını klinik deneylerinin sonucuna göre yüzde 95 civarında açıkladıkları aşılarına olan talebi küresel düzeyde arttırabilir.

