ABD Moğolistan ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor

ULANBATOR (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkesiyle Moğolistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'u ziyaret eden Esper, Moğol mevkidaşı Enkhbold Nyamaa ile bir araya geldi.

Esper, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Moğolistan'da bulunmaktan ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin gözden geçirilmesi fırsatını yakalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moğolistan ile üst düzey savunma ilişkilerini güçlendirmek istediklerini dile getiren Esper, Amerikalı yetkililerin son dönemde ülkelerin, ABD ile Çin arasında bir tercihte bulunmasını istemedikleri yönündeki açıklamalarına rağmen "Onlarla rekabet edebiliriz." diye konuştu.

Mark Esper ile Nyamaa, Savunma Bakanlığı önünde yapılan törende, ABD Savunma Bakanı'na hediye edilen 7 yaşındaki atla Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın heykelinin önünde poz verdi.

Esper, "Bu güzel ata (eski ABD Savunma Bakanı) George Marshall'dan esinlenerek Marshall ismini vermek istiyorum." dedi.