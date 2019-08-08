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ABD Moğolistan ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Moğolistan'ı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Moğol mevkidaşı Enkhbold Nyamaa ile bir araya geldi - Esper, Moğolistan ile üst düzey savunma ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi

ULANBATOR (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkesiyle Moğolistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'u ziyaret eden Esper, Moğol mevkidaşı Enkhbold Nyamaa ile bir araya geldi.

Esper, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Moğolistan'da bulunmaktan ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin gözden geçirilmesi fırsatını yakalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moğolistan ile üst düzey savunma ilişkilerini güçlendirmek istediklerini dile getiren Esper, Amerikalı yetkililerin son dönemde ülkelerin, ABD ile Çin arasında bir tercihte bulunmasını istemedikleri yönündeki açıklamalarına rağmen "Onlarla rekabet edebiliriz." diye konuştu.

Mark Esper ile Nyamaa, Savunma Bakanlığı önünde yapılan törende, ABD Savunma Bakanı'na hediye edilen 7 yaşındaki atla Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın heykelinin önünde poz verdi.

Esper, "Bu güzel ata (eski ABD Savunma Bakanı) George Marshall'dan esinlenerek Marshall ismini vermek istiyorum." dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper'in Moğolistan ziyaretinin, Washington yönetiminin, Çin ve Rusya'yı öncelikli rakipler olarak listelediği yeni savunma stratejisinin yansıması olduğu ifade ediliyor.

Esper, Asya Pasifik'e bir hafta süren gezisi sırasında Çin'in bölgede istikrarı bozan, saldırgan faaliyetlerine karşı koymanın, ABD yönetiminin bir numaralı önceliği olduğunu dile getirmişti.

Mark Esper'den önce ABD'nin eski savunma bakanları Donald Rumsfeld 2005, Chuck Hagel de 2014'de Moğolistan'ı ziyaret etmişti. Hem Rumsfeld hem de Hagel'a Moğolistan ziyaretleri sırasında at hediye edilmişti.

Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga, geçen hafta Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş, ziyaret, 2011 yılından bu yana bir ilk olmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da haziran ayında Moğolistan'a gitmişti.

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Mark Esper Moğolistan

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