ABD Moskova Büyükelçisi Washington'a Geliyor

ABD Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Biden yönetimiyle danışmalarda bulunmak üzere Washington'a geleceğini açıkladı. Sullivan bu adımı, Washington ve Moskova'nın karşılıklı yaptırım kararları alması üzerine, Kremlin'in ABD'li büyükelçiye görevine ara vermesini söylemesi üzerine attı. Büyükelçi Sullivan, yazılı açıklamasında bu hafta başkente dönerek Başkan Joe Biden yönetimiyle ABD-Rusya bağlarını ele alacaklarını kaydetti. Büyükelçi, birkaç hafta içinde Moskova'ya geri döneceğinin altını çizdi. "Washington'da Biden yönetiminde görev alan yeni meslektaşlarımla ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu doğrudan konuşmamın önemli olduğuna inanıyorum" diyen Sullivan, "Ayrıca ailemi bir yıldan uzun süredir görmedim. Bu da memleketimi ziyaret etmemin önemli nedenlerinden biri" ifadelerini kullandı. Rusya, 16 Nisan’da Sullivan'a Rusya'dan ayrılması şeklinde bir mesajı doğrudan iletmese de Rusya'nın Washington Büyükelçisi örneğini izlemesi imasında bulunmuştu. Başkan Joe Biden'ın Rus lider Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesi üzerine, Rusya'nın ABD Büyükelçisi geçen ay istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağrılmıştı. Rusya, ABD Büyükelçisi Anatoly Antanov'un Washington'a görevi başına dönüşü için henüz herhangi bir takvim belirlemiş değil.

Biden Yönetimi, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve federal hükümet dairelerine yönelik SolarWinds siber saldırısında parmağı olduğu gerekçesiyle 15 Nisan’da Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. ABD, yaptırım kapsamında 10 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi talimatı vermiş, çok sayıda Rus şirketini ve bireyi hedef almış, Rusya'nın borçlanma kapasitesine yeni kısıtlamalar getirmişti. Washington'un yaptırım kararını "hiç dostane olmayan ve sebepsiz" bir adım olarak tanımlayan Moskova, 10 ABD'li diplomatın Rusya'yı terk etmesi talimatıyla misilleme yaptı. Rusya ayrıca sekiz ABD'li yetkiliyi kara listeye aldı ve ABD Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine kısıtlamalar getirdi. Başkan Biden, yaptırım kararı almasına rağmen Rusya'yla yaşanan gerginliklerin giderilmesi çağrısında bulundu ve bazı alanlarda Rusya'yla işbirliği için kapıyı aralık bıraktı. Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e şimdilik daha sert yaptırımlara başvurmama seçeneğini tercih ettiğini söyleyen Biden, yaz aylarında üçüncü bir ülkede görüşme teklifinde de bulundu. Rusya, teklifi değerlendirdiğini bildirdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, bugünkü açıklamasında "Başkanlar Biden ve Putin arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmeden önce önümüzdeki haftalarda, Moskova'ya döneceğim" dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Biden'ın yazın üçüncü bir ülkede zirve toplantısı düzenleme teklifi ile ilgili "Değerlendirmenin daha çok başındayız" dedi ve hiçbir ayrıntıyı henüz ele almadıklarını kaydetti. Rus haber ajanslarına göre Ryabkov, ABD'nin ne adımlar atacağının, büyük bir soru işareti olduğunu söyledi. ABD'nin getirdiği yeni yaptırımlar, Amerikan mali kurumlarının Rus hükümeti tahvillerini doğrudan devlet kurumlarından satın almasını yasaklayarak Rusya'nın borçlanma kapasitesini sınırlandırsa da ikinci el piyasayı hedef almıyor. Biden yönetimi, gerektiği takdirde daha sert adımlar atma seçeneğini hala açık tutuyor. Rus dış politika uzmanı Fyodor Lukyanov, Sullivan'a ABD'de görüşmelerde bulunması tavsiyesi veren Kremlin'in, ABD Büyükelçisi'ni Rusya'dan gönderecek kadar ileri gitmese de bu hamlenin Moskova'nın yeni ABD yaptırımları karşısındaki bunalımın bir yansıması olduğunu söylüyor.