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ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 20:29 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Münbiç'te başlayacak olan ortak devriyelerden önce ABD askeri personelinin, Türk askerlerine eğitim vereceğini açıkladı.

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD'li Bakan James Mattis, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin ne zaman başlayacağı sorusuna, "72 saat içinde diyebiliriz. Çok yakında, belki daha da yakında olabilir" yanıtını verdi.

EĞİTİMİ VERECEK OLAN EKİP TÜRKİYE'DE BULUNUYOR

Mattis, ABD ordusuna ait takım ve teçhizatın, eğitimleri verecek yetkililerle birlikte şu anda Türkiye'de olduğunu da belirtti.

ORTAK DEVRİYELER BAŞLAMADAN ÖNCE EĞİTİM SÜRECİ OLACAK

İki ülkenin üzerinde anlaştığı Münbiç yol haritası uyarınca halen ABD ve Türk askerleri Münbiç yakınlarında koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Bundan sonraki aşamadaysa ise iki tarafın ortak devriye misyonları icra etmesi öngörülüyor. Ancak ortak devriyelerin başlamasından önce bir eğitim sürecinin olacağı daha önce açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Kriz asker münbiç

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
sakın ha... bunlar kim Türk askerine eğitim veriyor, bu aşağılama olur, kendi işimizi biz yaparız sen defol inine coni...
Bildiğimiz eğitim değil. Pkk Ypg ye dokunmayın eğitimi. 6 ay önce munbice girdik diye nutuk attı yöneticilerimiz. Vatandaşa palavra gerisi işbirliği.
Iphone ile yazdığın mesaj anlamlı mı? Tüm savaş uçakların, silahların, savunma sistemlerin o ülkeden. Önce gerçekleri görüp nasıl kendi kendine yeten bir ülke olurum diye düşün. Atatürkçülük işte budur. Ama yobazlar bunu anlamaz. Mantıksız atar giderle olmuyor bu işler.
Biz eğitelim conileri savaşmayı bilmez onlar
Kim kime eğitim veriyor eğitime asıl muhtaç olanlar ABD liler.
Abd askeri Türk askerine eğitim veremez Türk askeri dünyaya ders verir
Bu da nerden çıktı şimdi ?
onların stratejisi belli orada terörist var bombala birde bakmissin çocuk ve kadınlar ölmuş bunlardan eğitim alacağıma kendimi bogaz köprüsünden atarım daha iyi olur
Eyyy amerika :) ista masa altindanda bizimkileri ölüme göndermek icin nasil anlasmalar yaptigini görün hükümetin
yanlış anlamayın eğitim iki taraflı olacak dost düşman eğitimleri telsiz ve haberleşme abd korkusundan ne yapacağımızı anlayacak.
Türk askerine eğitim verecek asker henüz Dünyaya gelmedi
sokak savaşını bize mi öğretecekler. teknolojilerini versinler yeter.biz gereğini yaparız 1915 ten beri yaptığımız gibi.
Birgün can dost öbür gün can düşman silahla para icat edildikten sonra herşey para oldu insanlık falan hikaye oldu
Bunların hepsi oyalama taktiği. Amerika münbiç i bırakmak istemiyor. Teröristlerden terketmedi zaten
Bunlar kimki bize eyitim verecekler eyitim verip gönderdiginiz itleri biz inine gömdük sana eyitimi türk askeri versede fayda edmez
Zibidiye bak hele...
Kimse bize eğitim veremez bunu kim kabul eder
siz önce kendinize eğitim verin türk askerine vereceğinize türk askeri ne yapmasını bilir siz kendinizi eğitin insan olun önce
kuzey ırak 2003 te 25 metreden hedef tutturamayanlarmı eğitim verecekmiş
Ya siz kim Türk askerine ders vermek kim! Asıl Türk askeri size dersinizi verir.
Coni Türkleri sınama sakın !!
Birseyler yanlis, ya. Hadi bakalim.
kuru sıkı milliyetçilik yapmayın abd tek başına dünya ya kafa tutuyor olay budur
katma değerli ürün, yüksek teknoloji, uzay bilimi ve işini çok kaliteli yaparak büyük ve güçlü ülke olunur, domates hıyar satmakla olunmuyor
yorumlara bakıyorum da cehalet kokuyor. adamlar ne diyor teçhizat ve askerler diyor. yani adamların malını kullanacaksın nasıl kullanman gerektiğini öğretecekler. Tabi biat kafası anlamaz bunu. sende üretirsin malzemeni kimseden emir almazsın . madem sana ekonomik yönden saldırıyorlar, ilk günden itibaren bütün abd üstlerini kapatıyorum diyecektin nato dan ayrılıyorum diyecektin. demek ki bir çıkarın var ki ülkeyi ateşe atıyorsun. kes bütün ilişkileri olsun bitsin. ama nerde ERKEK tabi benimde sülalem abd ve avrupa da olsa mal varlığım oralarda olsa bende böyle yaparım.neden ihale alanlar??
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