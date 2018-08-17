ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD'li Bakan James Mattis, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin ne zaman başlayacağı sorusuna, "72 saat içinde diyebiliriz. Çok yakında, belki daha da yakında olabilir" yanıtını verdi.
Mattis, ABD ordusuna ait takım ve teçhizatın, eğitimleri verecek yetkililerle birlikte şu anda Türkiye'de olduğunu da belirtti.
İki ülkenin üzerinde anlaştığı Münbiç yol haritası uyarınca halen ABD ve Türk askerleri Münbiç yakınlarında koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Bundan sonraki aşamadaysa ise iki tarafın ortak devriye misyonları icra etmesi öngörülüyor. Ancak ortak devriyelerin başlamasından önce bir eğitim sürecinin olacağı daha önce açıklanmıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Okuyucu Yorumları 25 yorum