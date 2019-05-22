"ABD müttefiklerine bile baskı kurmaktan çekinmiyor"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Seccadpur, "ABD yaptırımlara bağımlı hale gelmiştir. Mesele İran'ın ötesindedir. ABD yönetimi, hegemonya kurabilmek için müttefiklerine bile baskı ve yaptırım politikası izleyebiliyor." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seccadpur, Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen "Barış, Diplomasi ve İran Dış Politikası" başlıklı konferansta konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik baskılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Seccadpur, "ABD yaptırımlara bağımlı hale gelmiştir. Mesele İran'ın ötesindedir. ABD yönetimi, hegemonya kurabilmek için müttefiklerine bile baskı ve yaptırım politikası izleyebiliyor." ifadesini kullandı.

- "Türkiye haklarını savunuyor"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına karşı yaptırım tehdidinde bulunan ABD'nin tavrının sorulması üzerine Seccadpur, "Bu Türkiye’'nin kararı, diğer güçlerin değil. Türkiye, birçok bölgesel ve küresel askeri organizasyonun üyesi ve kendi çıkarlarını, konumunu ve haklarını savunuyor. Türkiye'nin komşusu olarak bu duruşu takdir ediyorum." değerlendirmesini yaptı.