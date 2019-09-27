'ABD Müzakere Karşılığında Tüm Yaptırımları Kaldırmayı Önerdi'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın müzakerelere başlama karşılığında İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırma önerisinde bulunduğunu, ancak İran’ın mevcut “toksik ortam” nedeniyle öneriyi henüz kabul etmediğini öne sürdü. New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından dönerken konuşan Ruhani, Alman, İngiliz ve Fransız yetkilerin ısrarları üzerine Amerikalı bazı yetkililerle görüştüğünü kaydetti.
İran Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesine göre Ruhani, yaptırımların kaldırılması önerisiyle ilgili olarak, hangi yaptırımların kaldırılacağının tartışmaya açık bir konu olduğunu ancak Amerika’nın tüm yaptırımları kaldıracağı konusunda net bir tavır sergilediğini söyledi. Ruhani, İran’ın görüşmeye zaten hazır olduğunu, ancak yaptırım ve baskı atmosferi altında müzakere edemeyeceğini belirtti. Görüşmelerin böyle bir ortamda yürütülmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Ruhani, “Yaptırımların ve azami baskının hakim olduğu toksik bir atmosferde Amerikalılarla 5+1 çerçevesinde müzakere etmeye istekli olsak bile böyle bir müzakerenin sonu ve sonucu nasıl olur, kimse tahmin edemez” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ise, Ruhani'nin tem tersi açıklamalar yaptı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, Tahran'ın görüşmelere başlama karşılığında yaptırımların kaldırılması teklifini reddettiğini belirtti. Trump mesajında, ""İran masaya oturmak için benden yaptırımları kaldırmamı istedi. Tabii ki 'HAYIR' dedim" ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, New York’taki BM toplantıları sırasında Başkan Trump’la görüşmedi. Avrupa ve Körfez ülkelerinin yetkilileriyse Amerika’nın İran ekonomisi üzerindeki baskıyı arttırmasını bekliyor.
Amerika ve İran, Amerika’nın 2015’te imzalanan Nükleer Anlaşma’dan çekilmesi dahil bazı konularda anlaşmazlık yaşıyor. Amerika’nın İran’ı 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırmakla suçlaması ve İran’ın Amerika’ya göre asılsız gerekçelerle Amerikan vatandaşlarını gözaltına alması, iki ülkenin üzerinde anlaşma sağlayamadığı meseleler arasında.
Öte yandan ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin beklenenden erken toparlanması da petrol fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulunmuştu. Brent petrolün varili, 62 doların altında işlem görüyor. Wall Street Journal ise Suudi Arabistan’ın Yemen’de kısmi ateşkes sağlanmasını kabul ettiğini bildiriyor.
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