'ABD Müzakere Karşılığında Tüm Yaptırımları Kaldırmayı Önerdi'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın müzakerelere başlama karşılığında İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırma önerisinde bulunduğunu, ancak İran’ın mevcut “toksik ortam” nedeniyle öneriyi henüz kabul etmediğini öne sürdü. New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından dönerken konuşan Ruhani, Alman, İngiliz ve Fransız yetkilerin ısrarları üzerine Amerikalı bazı yetkililerle görüştüğünü kaydetti.

İran Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesine göre Ruhani, yaptırımların kaldırılması önerisiyle ilgili olarak, hangi yaptırımların kaldırılacağının tartışmaya açık bir konu olduğunu ancak Amerika’nın tüm yaptırımları kaldıracağı konusunda net bir tavır sergilediğini söyledi. Ruhani, İran’ın görüşmeye zaten hazır olduğunu, ancak yaptırım ve baskı atmosferi altında müzakere edemeyeceğini belirtti. Görüşmelerin böyle bir ortamda yürütülmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Ruhani, “Yaptırımların ve azami baskının hakim olduğu toksik bir atmosferde Amerikalılarla 5+1 çerçevesinde müzakere etmeye istekli olsak bile böyle bir müzakerenin sonu ve sonucu nasıl olur, kimse tahmin edemez” dedi.