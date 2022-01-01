ABD Müzeleri İtalya’dan Kaçırılan 200 Tarihi Eseri İade Etti

İtalya Kültür Bakanı 20 Aralık’ta, son yıllarda yasadışı bir şekilde ülkeden çıkarılan ve prestijli ABD müzelerinde ve galerilerinde sergilenen 201 değerli tarihi eserin iadesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. İade edilen eserlerin değeri 11 milyon doların üzerinde.

İade edilen parçalar, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Almanya'daki kaçakçılık çetelerini de hedef alan büyük operasyonlarda ele geçirilen veya bu yıl İtalya'ya iade edilen binlerce tarihi eserin önemli bir bölümünü oluşturdu.

Amerikalı yetkililerin Aralık ayının başlarında iade ettiği 201 eserden 161'i İtalya'ya gönderilirken, 40'ı 2022 yılının Mart ayına kadar New York'taki İtalyan Başkonsolosluğu'nda sergilenecek.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini düzenlediği basın toplantısında, "Geçmişte çoğu kez olduğunun aksine, bu sanat eserlerinin hepsi tek bir büyük müzede kalmayacak" dedi; bu tarihi eserlerin çalındıkları şehirlerdeki müzelere sergilenmek üzere iade edileceğini belirtti.

Franceschini, “Geniş bir müze görünümündeki olağanüstü ülkemize değer katacak önemde bir eve dönüş operasyonu. Bu eserler, insanları bulundukları yerlere ve bölgelere çekecek mutlak öneme sahip” dedi.

ABD’nin iade ettiği eserler arasında, Fordham Yunan, Etrüsk ve Roma Sanatı Müzesi koleksiyonunda bulunan, antik çanak çömlek ve amforalar dahil 96 parça ve Los Angeles’ta bulunan Getty Müzesi'nden iade edilen altı parça var.

Çalınan eserlerin çoğu, New York’ta yaşayan bir İtalyan olan Edoardo Almagia’nın takip edilmesiyle bulundu. 2006'da İtalya'da Almagia’ya yöneltilen suçlamalar zamanaşımı nedeniyle düştü; ancak 2013'te Roma'daki bir yargıç hem New York hem de Napoli'de Almagia’nın sahip olduğu tüm tarihi eserlere el konulmasına karar verdi. Manhattan Bölge Savcılığı’na göre Almagia, İtalya'da hala kaçak.

Antika eser kaçakçılığına yönelik yapılan bir başka büyük operasyonda, günümüzde Puglia’nın kuzeyindeki Gargano yarımadasında bulunan antik Daunia dönemine ait 800 eseri ele geçirildi.

Bir başka operasyon ise, İtalya’nın güneyindeki antik uygarlıklara ait eserleri kaçıran ve Kuzey Avrupa’da faaliyet gösteren bir çeteyi dağıttı. Bu operasyon sonunda 2 bin tarihi eser kurtarılırken, kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle 13 kişi hakkında soruşturma sürüyor.

