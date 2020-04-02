ABD neden koronavirüs vakalarının en hızlı artış gösterdiği ülke?

Bilim insanları, obezitenin ABD'yi 1918'deki İspanyol gribi ile benzer bir pandemi riski altına sokabileceğini öne sürüyor. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre, ABD’de yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü, çocukların ise yüzde 18,5’i obez.

Obezite, tip 2 diyabet, felç, kalp krizi ve hatta belirli kanser türleri dahil olmak üzere birçok kronik sağlık durumu için bir risk faktörü oluşturuyor. Bununla birlikte, uzmanlar obezitenin genç kuşak arasında da artacağını öngörüyor.

OBEZİTE HASTANEYE YATMA ORANINI İKİ KAT ARTTIRIYOR

Artan obezite oranları sadece sağlık bakım maliyetini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda corona virüs salgınını ve gelecekteki olası salgınlar için de tehlike oluşturuyor.

2009’daki H1N1 grip salgını üzerine yapılan bir çalışmada, obez kişilerin diğer insanlara göre iki kat daha fazla hastaneye yatma olasılığı olduğu bulundu. Bu durum, COVID-19 teşhisi konan obez kişilerin zaten dolup taşan hastanelere daha da fazla yük bindirebileceği anlamına geliyor.

OBEZİTE KORONAVİRÜSÜN BULAŞICILIĞINI ARTTIYOR

Diğer taraftan Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan yapılan yeni bir araştırma, griple enfekte olan obez yetişkinlerin sadece ciddi komplikasyonlar açısından daha büyük bir risk altında olmadığını, aynı zamanda hastalığı daha uzun üzere taşıdığını ortaya koydu. ABD'li yetişkinlerin yüzde 75'inin 2030 yılına kadar aşırı kilolu veya obez olduğu tahmin edilirken, bu durum grip veya corona virüs nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybetmesi riskini ortaya koyuyor.