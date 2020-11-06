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ABD Neden Kutuplaştı?

06.11.2020 21:52 | Son Güncelleme

Amerika’da başa baş geçen başkanlık seçimleri, ülkedeki derin bölünmüşlüğü de gözler önüne serdi. Peki, bu kutuplaşmanın nedenleri neler?

ABD Neden Kutuplaştı?

Amerika’da başa baş geçen başkanlık seçimleri, ülkedeki derin bölünmüşlüğü de gözler önüne serdi.

Amerika, tek bir devlet olabilir ancak başkanlık seçimlerinin gözler önüne serdiği gibi Amerikalılar siyasi tercihlerine göre iki farklı gerçeklik içinde yaşıyor.

Demokrat aday Joe Biden’ın destekçisi olan ve soyadını paylaşmayan Jeff, “Yaşadıklarımız midemi bulandırıyor. Bu ülkeyi tanıyamıyorum artık. Gerçekten anlamıyorum. Trump bu ülkeyi bozdu’’ diyor.

Trump destekçisi Beth Jordan ise “Trump ekonomiyi geliştirdi. Emeklilik hesabındaki param arttı. Kredi notlarım yükseldi. Daha fazla para girdi cebime, daha çok para kazanıyorum’’ diyor.

Bu iki farklı görüş ülkedeki derin bölünmüşlüğü yansıtıyor.

California Teknoloji Enstitüsü Siyaset Bilimcisi Michael Alvarez, “Hem partiler arası hem ideolojik olarak bölünmüş durumdayız. Toplumsal ve ekonomik birçok konuda ayrıştık. Salgınla ilgili fikirlerimizde tepkilerimizde bile bölündük’’ tespitini yapıyor.

Anketler çekişmeli kilit eyaletlerden Florida’da Biden’ı önde gösteriyordu, son gülen Trump oldu.

Peki, anketler neden yanıldı?

Michael Alvarez, bunun olası nedenini “Corona salgını süresince, anketler için hedef alınan odak gruplarıyla ilgili yanlış tahminler yapılması ve toplanan verilerin yanlış değerlendirilmesi sonucu sistematik bir hata oluşmuş olabilir’’ şeklinde açıklıyor. Biden, kampanyasını Trump’ın salgını idarede başarısız olması üzerine kurmuştu. Ancak seçimin ilk sonuçlarındaki başa baş yarış, seçmenin Trump’a yönelmesine neden olan diğer konuların önemini Demokratlar’ın doğru değerlendiremediğini göstermişe benziyor.

California Teknoloji Enstitüsü Siyaset Bilimcisi Alvarez, “Trump seçmenleri, kendilerini dışlanmış hissedenler. Kendileri ve ailelerine fırsat verilmediğini düşünenler. Bence bu memnuniyetsizliği Trump başarılı biçimde fırsata dönüştürdü. Bu durum 2016’dan beri değişmedi hatta daha da kötüleşti” diyor.

Başa baş yarış, ülkenin siyasi coğrafyasının ve nüfus yapısının değiştiğinin de işareti.

Michael Alvarez bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bence Demokratlar, ‘siyahlar Demokrat Parti’ye oy verir’’ gibi farklı topluluklardan desteği garanti saymamalı. Demokratlar siyahlardan, Latin kökenlilerden oy kazanmak için gerçekten çalışmalı.’’

Biden’in ikamet ettiği Delaware eyaletinden Tracy Hinson, Trump’a oy verenlerden. Hinson, “Joe Biden’ın liderliğine duyulan bir coşku yok, gerçekten görmedim’’ diyor.

Biden’ı destekleyen Beth Jobson ise son dört yılın yarattığı bölünmüşlükten kurtulmak ve değişim istiyor: “Ülkemizin düzelmesi için, biraraya gelip, tüm tarafların dinleneceği bir diyalog başlatabilmemiz için dua ediyorum.’’

Amerika’nın yeni başkanı, bölünmüş bir halka liderlik etmeye çalışırken, süren Corona virüsü salgını ve ekonomik çöküntüye karşı da mücadele verecek.

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