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''ABD Nestle'den Bebek Maması Satın Alıyor''

06.06.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, ABD'nin 9 Haziran'da 55 ton Nestle bebek mamasını Almanya'dan Teksas'a uçakla taşıyacağını açıkladı. Beyaz Saray, gelecek günlerde daha fazla Nestle bebek maması ithalatının yapılacağını bildirdi

''ABD Nestle'den Bebek Maması Satın Alıyor''

Beyaz Saray, ABD'nin 9 Haziran'da 55 ton Nestle bebek mamasını Almanya'dan Teksas'a uçakla taşıyacağını açıkladı.

Bu miktar ülke genelinde 240 ml'lik yaklaşık 1 milyon 600 bin biberonun dolmasını sağlayacak. Beyaz Saray, gelecek günlerde daha fazla Nestle bebek maması ithalatının yapılacağını bildirdi.

Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden, ''Bu sorunu çözmeden işin peşini bırakmayacağız, ülke genelinde daha fazla güvenilir bebek mamasının raflardaki yerini alması için çalışıyoruz'' diye konuştu.

Biden, gelecek iki haftada neredeyse 10 milyon biberonluk taze bebek mamasının ülkeye getirileceğini ve ülke genelinde piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Biden, ''Daha yapılacak çok iş var ancak ilerleme kaydediyoruz ve son iki haftada bebek maması satışları pandemi öncesindeki dönemin rekorunu kırdı'' diye konuştu.

ABD'de bebek maması sıkıntısı Başkan Joe Biden için siyasi bir soruna dönüştü. Biden ayrıca Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

Beyaz Saray, Biden'ın Bebek Maması Operasyonu'nun şimdiye kadar 1 milyon 500 bin biberona eşdeğer Nestle bebek mamasının piyasaya dağıtılmasını sağladığını, 8 milyon 300 bin biberonluk mama için ise Avustralya'nın Bubs ve Kendamil markalarıyla anlaşma yapıldığını kaydetti.

Şubat ayında ülkenin önde gelen bebek maması üreticisi Abbott firmasının piyasadaki mamaları geri çekmesiyle, ABD'de aileler ciddi bir bebek maması sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

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