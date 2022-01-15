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ABD'nin ajan suçlamasına Rusya'dan cevap: Ortada bir delil yok

15.01.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bahane aradığı yönündeki suçlamalarının asılsız ve temelsiz olduğu, ortada bir delil olmadığını ve bunların devam eden enformasyon baskısının teyidi olduğu ifade edildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, dünkü basın toplantısında, "Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yanıltma operasyonları düzenlemek üzere bazı ajanlarını bölgeye önceden konuşlandırdığı bilgisine sahibiz" demişti.

ABD'nin ajan suçlamasına Rusya'dan cevap: Ortada bir delil yok

Beyaz Saray ve Pentagon’un "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için bahane aradığı" yönündeki açıklamalarına Rusya’dan yanıt geldi. Rusya’nın Washington Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Beyaz Saray ve Pentagon Basın Sözcülerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bahane aradığı yönündeki brifinglerinde kullandıkları sözleri not aldık" denildi.

"ORTADA BİR DELİL YOK"

ABD yönetimi tarafından ortaya atılan "sahte bilginin" basın yoluyla işlenerek gündem haline getirilmesi senaryosunun devam ettiği ifade edilerek, "Ortada bir delil yok. Bu tür açıklamalar ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısını teyit ediyor ve ve aynı senaryo tekrarlanıyor. Rusya savaşa karşıdır. Tüm uluslararası sorunlara diplomatik bir çözümden yanayız" denildi.

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"HİÇBİR TEMELE DAYANMIYOR"

Açıklamada, "ABD’li meslektaşlarımızı bu tür maceralara karşı uyarmak istiyoruz. ABD’nin hem resmi düzeyde hem de basın üzerinden bize yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu ve hiçbir temele dayanmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. ABD’yi Rus tarafının önerdiği anlaşma taslaklarına dayalı olarak güvenlik garantilerini sağlamak için önemli çalışmalara katılmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'DEN RUSYA'YA "İŞGAL İÇİN BAHANE ARIYOR" SUÇLAMASI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, dünkü basın toplantısında, "Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yanıltma operasyonları düzenlemek üzere bazı ajanlarını bölgeye önceden konuşlandırdığı bilgisine sahibiz" demişti.

Psaki, Rusya’nın operasyonları "Ukrayna’yı işgale zemin hazırlamak" amacıyla planladığını iddia etmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında, gelen istihbaratlara göre Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için "bahane aradığını" belirterek Ukrayna’nın doğu kıyısına ajanlarını önden konuşlandırdığına ilişkin iddiayı doğrulamıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Washington Rusya Ukrayna
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