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ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme planına Putin'den rest! "ABD'nin planları uygulanırsa..."

28.07.2024 16:49
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ABD'nin Almanya'ya yüksek hassasiyetli füze sistemleri yerleştirme planına Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok sert yanıt geldi. Putin misilleme olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldikleri sistemlerle benzer önlemler alacaklarını söyledi. Putin ayrıca ABD'nin bu hamlesinin gerçekleşmesi durumunda daha önceden varsayılan tek taraflı moratoryumdan kendilerini serbest sayacaklarını da sözlerine ekledi.

ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme planına Putin'den rest! "ABD'nin planları uygulanırsa..."

Putin, Donanma Günü nedeniyle St. Petersburg’da Neva Nehri üzerinde gerçekleştirilen askeri deniz geçit törenine katıldı. Rus Donanmasının gemilerinin ve mürettebatının hazır bulunduğu törende, Çin, Cezayir ve Hindistan deniz kuvvetlerine ait gemiler de yer aldı. Bu yılki geçit törenine 20 gemi, bir denizaltı, 4 yelkenli gemi ve 2 bin 500’den fazla asker katıldı.

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Putin törende yaptığı konuşmada, Rus Donanmasının ve silahlarının sürekli yenilendiğini belirterek, gemileri yüksek teknolojiye sahip yeni nesil ekipmanlarla ve hipersonik füze sistemleriyle donatmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

ABD'NİN ALMANYA PLANI

ABD yönetimi ve Alman hükümetinin, Amerikan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füze silah sistemlerini 2026'dan itibaren Almanya topraklarında konuşlandırma planlarına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Putin, önemli Rus devlet ve askeri yönetim tesisleri, idari ve sanayi merkezleri ile savunma altyapısının bu füzelerin menziline gireceğine dikkat çekti.

Putin, "Gelecekte nükleer savaş başlıkları ile donatılabilecek bu tür füzelerin bölgemizdeki hedeflere uçuş süresi ise yaklaşık 10 dakika olacak." dedi.

Daha önce tatbikatlar sırasında ABD’nin Typhon füze sistemlerini Danimarka ve Filipinler'e yerleştirdiğini söyleyen Putin, bu durumun Amerikan Pershing orta menzilli füzelerinin Avrupa'ya konuşlandırılmasının "Soğuk Savaş" olaylarını hatırlattığına işaret etti.

Putin, "ABD bu tür planları uygularsa, donanmamızın kıyı kuvvetleri yeteneklerinin artırılması da dahil olmak üzere, orta ve kısa menzilli saldırı silahlarının konuşlandırılması konusunda daha önce varsayılan tek taraflı moratoryumdan kendimizi serbest sayacağız. Bugün, bu tür sistemlerimizin bir kısmının geliştirilmesi son aşamadadır. ABD ve uydularının Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki eylemlerini dikkate alarak bunları konuşlandırmak için benzer önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

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"RUS STRATEJİK UÇAKLARININ DEVRİYELERİ ABD'YE BİR YANIT"

Rus stratejik uçaklarının uçuşlarıyla ilgili olarak Washington’da gerilimin arttığına dikkat çeken Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rus stratejik füze uçaklarının Rusya sınırlarından uzakta hava devriyesi yapmadığını hatırlattı.

Rus lider Putin, "Rusya o zamanlar bunun artık gerekli olmadığına inanıyordu. Dünya değişmişti, Soğuk Savaş geçmişte kalmıştı. Ancak ABD bu tek taraflı jeste yanıt vermedi ve sınırlarımızda devriye gezmeye devam etti. Bu nedenle 2007 yılından itibaren bu tür uçuşlara yeniden başladık. Bu, ABD'nin stratejik ve keşif uçaklarının Rusya'ya karşı dünyanın hassas bölgelerindeki artan faaliyetlerine bir yanıttı. Bu tedbir aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesinde güvenliğin sağlanmasına da yöneliktir." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya abd putin
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